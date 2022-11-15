Ниацинамид и салициловая кислота: пять правильных сочетаний ингредиентов для ухода за кожей

Можно сделать свою каждодневную рутину по уходу за кожными покровами максимально эффективной при помощи определенных комбинаций активных компонентов косметических средств.

Комбинирование активных компонентов помогает повысить их результативность. Это значит, что одновременно можно лечить и защищать кожные покровы. Однако важно приготовить составы таким образом, чтобы они были максимально совместимыми друг с другом для обеспечения положительного результата.

Стоит помнить о том, что использование слишком большого количества различных продуктов может привести к повреждению естественного барьера кожи, а также спровоцировать покраснение, воспаление и появление пятен.

Вот несколько отличных сочетаний активных ингредиентов, которые являются максимально безопасными. Это поможет сделать так, что у вас будет идеальная кожа.

Ниацинамид и салициловая кислота

Оба ингредиента имеют антивозрастные свойства и помогают избавиться от прыщей. Салициловая кислота является естественным отшелушивающим средством. Она помогает избавиться от белых угревых высыпаний и черных точек. Кроме того, с ее помощью можно устранить омертвевшие клетки кожных покровов.

Ниацинамид увлажняет и питает кожу, а также помогает устранить имеющееся раздражение.

Витамины С и Е

Сочетание этих двух активных компонентов помогает усилить действие друг друга, и в итоге можно будет получить просто фантастические результаты.

Витамин С является мощным натуральным средством, которое улучшает внешний вид кожных покровов, уменьшает мелкие и глубокие морщины, восстанавливает повреждения, спровоцированные солнечными лучами, стабилизирует коллаген и придает коже особое сияние.

Витамин Е является жирорастворимым антиоксидантом, который отличается противовоспалительными свойствами, борется со свободными радикалами, предотвращая окислительное повреждение клеток.

Ретинол и гиалуроновая кислота или пептиды

Ретинол является мощным ингредиентом, который предпочитают все любители красоты. Это средство помогает уменьшить тонкие линии. Однако это вещество имеет определенные недостатки, так как кожа может негативно реагировать на новый продукт. Побочные эффекты ретинола включают в себя покраснение, раздражение и сухость кожных покровов.

Именно поэтому дополнительно нужно использовать гиалуроновую кислоту. Это вещество помогает увлажнить кожные покровы.

Для борьбы с потенциальными побочными эффектами ретинола сверху стоит наносить пептиды. Ретинол помогает избавиться от верхнего омертвевшего слоя кожи, а затем пептиды восстанавливают кожный барьер.

SPF и витамин С

Нанесение витамина С перед SPF по утрам является просто гениальной идеей. Это поможет защитить кожные покровы от повреждения ультрафиолетом и свободными радикалами.

Витамин С помогает уменьшить тонкие линии и морщины. Это дает возможность предотвратить раннее старение кожи, а также уменьшить количество темных пятен.

Витамин С помогает придать яркость коже, а солнцезащитные фильтры защищают кожные покровы.

Ниацинамид и витамин С

Это два очень мощных антиоксиданта. Витамин С способствует осветлению кожных покровов, устраняя темные пятна и пигментацию.

Ниацинамид усиливает этот эффект. Это помогает отбелить кожу и уменьшить темные пятна.