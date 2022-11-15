Королева шпагата вернулась – Личное мнение

За последний месяц все, кому не лень, пытались подвинуть нашу с вами любимицу Волочкову с места королевы шпагата. Даже Катька Варнава села в позу на сцене.

Куда это годится?



Покушаются на шпагат?! Фото: Соцсети

Я всё ждала, насколько у Насти хватит сил терпеть это всё. И дождалась.

Волочкова ответила всем. Доказала, что это именно она и только она имеет право считаться главненькой по шпагату.

«Без моего грациозного шпагата, по многочисленным просьбам, не обошлось. Он был исполнен в этот раз над горячим чаном, подогретом на открытом огне. А вы когда-нибудь садились на шпагат в неординарной обстановке?», — спросила Волочкова.

Над горячим чаном, значит. Так и хочется спросить: не колется еловый веничек, Настенька? А горячий пар не обжигает?

Впрочем, нет — не буду спрашивать. И без того понятно, сколько трудов стоил сей номер. Куда там Варнаве?

Ещё из приятных новостей в жизни Насти: послушалась моего совета и помирилась с Даной Борисовой. Теперь, осталось взять в компанию гОленьку, научить Дану шпагату и эстрадное трио готово.

У каждого человека есть что-то особенное. У Насти — шпагат. А у вас?

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