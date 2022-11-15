 

“Великий человек”: партнер Шатунова по сцене растоптал его прах и плюнул

15.11.2022, 19:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Скоропостижный
уход солиста музыкальной группы “Ласковый май” Юрия Шатунова вскрыл
давние конфликты и проблемы легендарного коллектива. Так пролился свет на
непростые отношения продюсера Андрея Разина с семьей артиста и другими
участниками группы.

Недавно Разин
буквально ошарашил поклонников группы новостью: все видео, песни, фотографии
Юрия Шатунова и группы будут удалены из открытого доступа. Для использования материалов
потребуется разрешение от правообладателей.

Такая политика стала
полным шоком для фанатов “Ласкового мая”, заставив отвернуться от Разина.
Но вот другой участник группы Андрей Гурин продолжает восхищаться продюсером
коллектива. Он считает, что Разин делал все возможное для развития группы,
несмотря на общественное мнение, домыслы и злые разговоры.

“Отношение к
нему осталось как к великому человеку и великому продюсеру”, — заявил
Гуров в разговоре с Пятым каналом.

Многие поклонники
посчитали такую поддержку прямым предательством Юрия Шатунова. Публично поддержав
главного врага усопшего певца, Гуров тем самым, фигурально выражаясь, растоптал
прах всенародно любимой легенды и плюнул в душу фанатам.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05.21 / “Могу есть суп на завтрак, обед и ужин”: как поддерживает фигуру Ольга Кузьмина

27.05.22 / Мнение: “Морг Азовстали”

03.09.22 / Рукава-баллоны, топ-чокер, оборки из тюля и органзы: чем еще украсить и разнообразить свой образ с базовыми джинсами

07.06.21 / Стоять и сидеть на пороге нельзя: что гласят приметы

19.02.22 / Названы ранние признаки диабета второго типа

24.09.21 / И от сухости, и для молодости: как применяют малоизвестное масло огуречника в уходе за кожей

15.01.22 / Суд арестовал еще пятерых задержанных по делу хакерской группировки REvil

29.11.21 / Туркменские учёные доказали ахалтекинское происхождение «троянского коня»

10.10.21 / Красное пальто, платье с длинным рукавом и потрясающие часы: эффектные варианты нарядов, чтобы создать идеальный осенний образ

06.10.20 / Армия: Илон Маск включается в борьбу против российского гиперзвукового оружия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика