 

Юрист предупредил о наказании граждан за посещение иностранных интернет-ресурсов

15.11.2022, 19:33, Разное
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Доцент Нижнетагильского юридического университета Юрий Величко провел экспертизу на предмет легальности посещения интернет-сайтов недружественных государств.

Было установлено, что использование иностранных ресурсов с применением криптографии непосредственно попадает под статью 13.6 КоАП РФ.

В результате использования гражданами вредоносных VPN-сетей нейтрализуются средства защиты компьютерной информации и пропадает возможность однозначной идентификации пользователей и их сетевой активности в сети «Интернет». Такой же эффект несёт и любое программное обеспечение, использующее криптографию недружественных стран.

Согласно законодательству РФ, ответственность за использование VPN либо защищённого интернет-соединения (HTTPS), предусмотрена по административной статье КоАП РФ 13.6 («Использование средств связи или несертифицированных средств кодирования (шифрования), не прошедших процедуру подтверждения их соответствия установленным требованиям»).

Опираясь на мнение юриста из Нижнего Тагила, Минцифры предлагает ограничить наказание граждан по этой статье штрафом и конфискацией персональных компьютеров и смартфонов, с помощью которых совершалось правонарушение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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