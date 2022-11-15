Любители беретов обладают артистической душой: определяем личность человека по его шляпе

Знаете ли вы, что по одежде можно определить те или иные черты характера человека? Вы будете удивлены, но определенные особенности можно выявить даже с помощью аксессуаров. Разбираем, каков характер любителей разных головных уборов.

Бейсболка

Этот головной убор является неотъемлемой частью луков в повседневном стиле. В то же время его можно интегрировать и в образы для офиса.

Человек, который часто носит бейсболку, обладает спокойным и миролюбивым характером. Он приветливый, дружелюбный, компанейский, с ним легко найти общий язык. Такой человек не стремится быть в центре внимания. Он предпочитает размеренную спокойную жизнь без лишней суеты, забот и стрессов.

Вязаная шапка

Наиболее актуальный аксессуар на зиму и осень, прекрасно сочетается с любой верхней одеждой.

Этот головной убор выдает такую черту характера как практичность. В то же время любитель вязаной шапки обращает внимание на эстетику. Точнее, его волнует, как его воспринимают в обществе, какое он производит впечатление. У него есть определенная зависимость от чужого мнения, но в разумных пределах.

Широкополая шляпа

Сейчас такой головной убор в моде. Особенно актуальными являются модели в ковбойском стиле с закругленными полями.

Такой головной убор предпочитают уверенные в себе, сильные ментально, смелые и раскованные люди. Они любят идти на риск, однако на сомнительные авантюры – вряд ли. Обычно такие личности привлекают к себе внимание, могут быть лидерами, однако сами не стремятся проявить организационные способности. Они очень неравнодушны к моде и красоты, являются эстетами.

Берет

Береты помогают создать элегантные образы с ноткой французского шика. Их предпочитают носить люди с творческими задатками, с артистической душой. У них необычное восприятие окружающего мира. О таких обычно говорят, что они не от мира сего. При этом такие люди прекрасно сами все о себе знают, осведомлены о достоинствах и недостатках. Несмотря на легкость и воздушность, экстравагантность, они достаточно волевые и целеустремленные.

Панама

Если человек предпочитает носить такой головной убор, то это свидетельствует о его легком нраве, о коммуникабельности, открытости. Он является веселой, жизнерадостной, оптимистично настроенной личностью. Такой человек считает, что стакан наполовину полон, а не пуст. Обычно у него отменное чувство вкуса и стиля, он хорош разбирается в высокой моде. Кому-то его образы могут показаться слишком экстравагантными.