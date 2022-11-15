 

Любители беретов обладают артистической душой: определяем личность человека по его шляпе

15.11.2022, 19:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Знаете ли вы, что по одежде можно определить те или иные черты характера человека? Вы будете удивлены, но определенные особенности можно выявить даже с помощью аксессуаров. Разбираем, каков характер любителей разных головных уборов.

Бейсболка

Этот головной убор является неотъемлемой частью луков в повседневном стиле. В то же время его можно интегрировать и в образы для офиса.

Человек, который часто носит бейсболку, обладает спокойным и миролюбивым характером. Он приветливый, дружелюбный, компанейский, с ним легко найти общий язык. Такой человек не стремится быть в центре внимания. Он предпочитает размеренную спокойную жизнь без лишней суеты, забот и стрессов.

Вязаная шапка

Наиболее актуальный аксессуар на зиму и осень, прекрасно сочетается с любой верхней одеждой.

Этот головной убор выдает такую черту характера как практичность. В то же время любитель вязаной шапки обращает внимание на эстетику. Точнее, его волнует, как его воспринимают в обществе, какое он производит впечатление. У него есть определенная зависимость от чужого мнения, но в разумных пределах.

Широкополая шляпа

Сейчас такой головной убор в моде. Особенно актуальными являются модели в ковбойском стиле с закругленными полями.

Такой головной убор предпочитают уверенные в себе, сильные ментально, смелые и раскованные люди. Они любят идти на риск, однако на сомнительные авантюры – вряд ли. Обычно такие личности привлекают к себе внимание, могут быть лидерами, однако сами не стремятся проявить организационные способности. Они очень неравнодушны к моде и красоты, являются эстетами.

Берет

Береты помогают создать элегантные образы с ноткой французского шика. Их предпочитают носить люди с творческими задатками, с артистической душой. У них необычное восприятие окружающего мира. О таких обычно говорят, что они не от мира сего. При этом такие люди прекрасно сами все о себе знают, осведомлены о достоинствах и недостатках. Несмотря на легкость и воздушность, экстравагантность, они достаточно волевые и целеустремленные.

Панама

Если человек предпочитает носить такой головной убор, то это свидетельствует о его легком нраве, о коммуникабельности, открытости. Он является веселой, жизнерадостной, оптимистично настроенной личностью. Такой человек считает, что стакан наполовину полон, а не пуст. Обычно у него отменное чувство вкуса и стиля, он хорош разбирается в высокой моде. Кому-то его образы могут показаться слишком экстравагантными.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09.20 / Влад Соколовский с девушкой Ангелиной, Ирина Апексимова с дочерью Дарьей Авратинской и другие на премьере в Москве

12.01.22 / Мнение: Ректора отпустят из «Лефортово»?

09.08.22 / Власти Архангельской области снизили первоначальный взнос по социальной ипотеке на 15%

06.02.21 / Неизвестный космический объект заслонил собой массивную черную дыру

02.08.22 / Лидер АдГ – избежать энергетической катастрофы в Германии поможет только отказ от антироссийского курса

01.01.22 / Жители Ивангорода в новогоднюю ночь обстреляли пиротехникой территорию Эстонии

22.09.22 / Мнение: О мобилизации… Действительно важное

15.11.22 / Названы способы выявить обман во время замены масла в сервисе

29.04.22 / Токсичная пена заполонила Москеру в Колумбии

06.07.22 / Ученые обнаружили, что штаммы брюшного тифа стали более устойчивыми к антибиотикам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика