Мнение: Так уж ли антигосударственны программисты, лишение гражданства и очередная победа в киберспорте

1. Блогер vedun_nn считает, что обвинять айтишников в какой-то особенной оппозиционности – несправедливо (ссылка):



Есть мнение, что это миф той самой пропаганды, а на самом деле распределение государственников и антигосударственников примерно такое же, как и в среднем по стране у образованного, хорошо зарабатывающего населения.

К примеру, у нас небольшая компания, человек 40 программистов в штате. Работаем, что характерно, на штаты.

И судя по рабоче-флудильному чатику, яростных антигосударственников примерно 2-3 человека — это которых в принципе не устраивает всё что происходит в стране, независимо от событий этого года.

Активных прогосударственников человек 5-6 — это те, кто склонен максимально оправдывать действия правительства и в целом выступать его адвокатами.

Остальные обычные середняки — радуются победам, переживают от неудач, могут поддерживать ту или иную сторону в зависимости от глубины фейла или глобальности вина.

Ну и в феврале у нас уехало 0 (ноль) человек. В сентябре у нас уехал 1 (один) человек, из антигосударственников. И то потому, что он, на момент объявления о мобилизации, был в командировке в Европе и подвернулся удачный момент. Кстати, с ним были ещё несколько человек — все без проблем вернулись на родину.

Остальные спокойно работают.

2. Список оснований, на которых человека могут лишить российского гражданства, может вскоре существенно расшириться (ссылка):



Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок к принятому в первом чтении законопроекту о российском гражданстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ, подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.

Согласно одной из президентских поправок, приобретенное гражданство РФ могут прекратить, если лицо совершает действия, создающее угрозу безопасности страны «независимо от времени совершения действий, создающих угрозу безопасности Российской Федерации, и даты выявления факта совершения таких действий».

Отмечается, что такое решение может быть принято вне зависимости от того, когда были совершены угрожающие действия. <…>

Другой поправкой президент предлагает лишать приобретенного гражданства страны за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитацию ее армии и участие в нежелательной иностранной или международной НКО.

Поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства, новыми статьями Уголовного кодекса:

— 284.1 — «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»;

— 207.3 — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»;

— 280.1 — «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»;

— 280.3 — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

Кроме того, предлагается лишать российского гражданства за надругательство над флагом и гербом страны. <…>

Согласно предложенным поправкам, приобретенного гражданства могут лишить за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля и за организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя России.

В список преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства, добавлены статьи Уголовного кодекса 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), 279 («Вооруженный мятеж»), 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»).

Также лишать приобретенного гражданства предлагается за получение и дачу взятки, похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение, ношение, передачу и сбыт оружия, а также истязания, хулиганство и вандализм.

Как вы заметили, речь идёт пока только лишь о приобретённом гражданстве. На граждан «по праву рождения» эти правила не распространяются, там предусматривается лишь общая уголовная и административная ответственность.

3. Россия продолжает одерживать крупные победы в киберспорте (ссылка):

Российская команда VirtusPro (Outsiders) стала чемпионом мира по CS:GO. Сборная заработала за первое место 500 тысяч долларов.

«Российская киберспортивная команда VirtusPro (Outsiders) стала победителем чемпионата мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO», — передает Sport24. По информации издания, в финале она обыграла Heroic со счетом 2:0 — 16:12 и 16:5. Также сообщается, что команда заработала за первое место 500 тысяч долларов, Heroic заработали 170 тысяч долларов.

Virtus.pro — российский киберспортивный клуб, основанный в 2003 году. Многократный чемпион международных турниров, входит в топ-5 клубов мира по выигранным призам.

Добавлю от себя, что CS:GO, она же «Контра», одна из главных кибердисциплин мира. Это примерно как хоккей или баскетбол в старом спорте.