“Столько времени скрывала”: 68-летняя Успенская стала мамой чудесной малышки

Частная жизнь

исполнительницы шансона Любови Успенской постоянно притягивает к

себе внимание. И хотя новых романов за женщиной не замечено, дети певицы всегда

дадут повод для обсуждения и слухов.

Так, неожиданно

для всех из мамы проблемной дочери Любовь Успенская стала мамой чудесной малышки.

Такие перемены произошли вместе с переменами дочери артистки

Татьяны Плаксиной. По слухам, она перенесла ряд операций, восстановила красоту

и теперь строит карьеру звездной певицы.

На днях Любовь

Успенская поделилась фотографиями с дочерью, сделанными специально для

популярного журнала. Кадры действительно получились удачными: никаких следов

былых скандалов, только широкие улыбки и удачные позы.

“Столько времени

скрывала такую красавицу талантливую! Мама и дочь!” — пишут неравнодушные

поклонники.

Однако, первый

выход Татьяны на сцену не встретил теплого отклика. Дочь Любовь Успенской

исполнила песню “Дива” на вечере Людмилы Соколовой. Поклонники отметили,

что девушке не хватает уверенности в себе и харизмы для сцены. С другой стороны,

был отмечен удачный образ Татьяны: светло-голубой костюм, белые сапоги и легкий

макияж — естественная красота выгодно выделялась на звездном мероприятии.

Любопытно, что Любовь Успенская — яркий пример увеличения продолжительности жизни на нашей планеты. 68-летняя артистка даже близко не заикается о закате и пенсии, а, наоборот, бурлит энергией. Мировая тенденция к увеличению продолжительности жизни приводит к резкому росту населения Земли: к 2050 году ожидается значение в 11-12 млрд человек, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.