 

France 2 – ключ к стабилизации мира — вопросы Украины и Тайваня стали ключевыми на встрече Байдена и Си

15.11.2022, 14:30, Разное
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Президент Джо Байден любой ценой добивался встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20, потому что именно у Китая, по мнению США, есть ключ для решения главных мировых проблем. Так, по вопросу Украины Пекин придерживается «принципиального нейтралитета», чтобы избежать западных санкций, а независимость Тайваня стала камнем преткновения в китайско-американских отношениях, рассказывает France 2.

Рукопожатия между двумя президентами ждали особенно. Джо Байден любой ценой хотел встретиться с Си Цзиньпином сегодня утром, потому что именно у Китая есть, по его мнению, ключ к стабилизации всё более хаотичного мира. Сегодня в рубрике «Карты на стол» объясняем, благодаря чему Китай оказался как никогда ближе к центру игры (на международной арене. — ИноТВ).

Первая проблема — Украина. С начала конфликта Китай ни разу не осудил вторжение со стороны России. В сентябре Си Цзиньпин даже встречался с Владимиром Путиным. Тем не менее Китай не принимает военного участия и не поставляет РФ вооружение. В глазах Соединённых Штатов это говорит о его принципиальном нейтралитете.

АНТУАН БОНДА, исследователь в Фонде стратегических исследований, специалист по Китаю: Пока Китай никоим образом не заинтересован в открытой поддержке РФ путём поставки ей оружия или предоставления финансовой помощи. В этом случае Китай подвергнется западным санкциям, которых он хочет избежать любой ценой.

Ещё одним центром напряжённости с Китаем является Тайвань. В августе этого года визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в столичный Тайпей вызвал негодование у Пекина, который с тех пор увеличил число военных учений около Тайваня. Пекин так и не признал независимость этого государства, расположенного в 160 километрах от китайского берега. Теперь Китай открыто угрожает вновь завоевать этот остров с помощью военной силы.

СИ ЦЗИНЬПИН, президент КНР: Что касается Тайваня, мы никогда не откажемся от применения силы.

Такая ситуация может стать взрывоопасной: известно, что США располагают множеством военных баз в этом регионе.

Проблема Тайваня связана с вопросом мирового экономического господства, которое подразумевает установление контроля над регионом, через который проходит четверть мировых морских перевозок, а также владение ключевым компонентом — полупроводниками, которые используются в самолётах и компьютерах. В настоящее время в Тайване производится 59 процентов полупроводников в мире, однако с октября США ужесточили правила экспорта этого товара в Китай. Тайвань также больше практически не сможет продавать свою продукцию Пекину. По мнению китайских властей, такое решение неприемлемо.

Дата выхода в эфир 14 ноября 2022 года.


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