Лера, остановись! – Личное мнение

Лера Кудрявцева, у которой постоянно что-то случается, решила показать мужа то ли в кровати, то ли на диване.

Спортсмен Макаров младше Леры лет на 15 и не очень любит публичность. Наверное, потому и лицо вышло грустное:



Фото: Соцсети

А Лера радуется. Ну, ещё бы — ходят слухи, что в семье не всё гладко, а тут Кудрявцева сразу всем и всё доказала.

Вот он муж — смотрите, всё у нас хорошо.

При этом, в свои уже сильно зрелые годы Кудрявцева не понимает, что не нужно так делать. И на сплетни не нужно обращать внимание, и доказывать кому-то там тоже ничего не стоит.

Но главное — не надо делать то, что неприятно близкому человеку.

Вот не хочет мужик, чтобы его снимали. Лежит, занят своим делом, не замечает, что его жена снимает, а потом, поняв, отворачивается. А Лера радуется.

Кудрявцева, ну ты зачем это делаешь? Достать мужа хочешь? Чтобы он тебе прямым текстом сказал — отлезь вместе со своими соцсетями и сетевой жизнью?

Так он тебе не скажет. Просто в один из дней, когда терпение уже лопнет, соберёт вещи и свалит. Или тебя выставит — тут зависит, на чьей жилплощади вы живёте.

И вот оно тебе надо?

« У тебя нос большой, – с улыбкой заявила Лера». КП

Ну просто отлично, ещё и нос мужа обсудила.

Лера, не трожь мужа. Остановись. Не надо так, а то потом мы все будем тебе нового жениха искать. А это — в твои-то годы! — будет большой проблемой.

А что неприятно вашим, но вы продолжаете всё равно это делать?

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