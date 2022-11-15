 

“Интересные и выгодные варианты”: в декабре изменятся цены на недвижимость

15.11.2022, 9:50, Разное
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Мировая экономическая нестабильность, вызванная пандемией короновируса и усиленная изменившейся политической ситуацией, разумеется ударила и по рынку недвижимости. Меж тем, в России ситуация ужа начала стабилизироваться. Как отметили риелторы, потенциальные покупатели квартир могут рассчитывать на дисконт.

По мнению экспертов, цены на недвижимость изменятся в декабре. При этом граждане смогут найти на рынке жилья выгодные предложения. К примеру, на “вторичку” скидку предлагают аж 80% продавцов, что можно обосновать приближающимся Новым годом и желанием поскорее закрыть сделки.

По данным LIFE, для жилья экономического класса можно рассчитывать на дисконт от пяти до десяти процентов. Однако на вторичном рынке эта цифра может достигнуть и 15%. Однако для новостроек ситуация иная.

Как отметил риелтор Дмитрий Таганов, цены на недвижимость от юрлиц в декабре могут быть скорректированы с учетом скидок. Скидки, по его словам, предлагают 90% застройщиков, а кто-то – даже праздничные бонусы. В среднем можно рассчитывать на снижение стоимости до 15%.

“У покупателей есть возможность подобрать интересные и выгодные варианты”, – подчеркнул эксперт.

Меж тем, важно сохранять бдительность при покупке жилья. Некоторые продавцы могут, наоборот, слегка поднять цены на недвижимость, понимая желание покупателей закрыть сделку до наступления праздников.


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