 

СМИ: Беглов после поездки в Москву может разрешить ввести в эксплуатацию “ЧВК Вагнер Центр”

15.11.2022, 9:49, Разное
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К такому решению Александра Дмитриевича подтолкнула поездка в Москву.

“Сегодня у Александра Дмитриевича выдался очень тяжёлый день и не менее тяжёлый вечер. А все дело в том, что губернатор Северной столицы весьма неприятно для себя съездил в Москву. Причем, не на фуршет или к друзьям, а в ту самую Генпрокуратуру, где на него лежит (как минимум) несколько заявлений от Пригожина (и мало ли от кого ещё). Как итог, огни в окнах Смольного горели до самой поздней ночи. Буквально недавно закончилось совещание губернатора с узким кругом приближённых ему лиц по вопросу, как можно максимально быстро дать все необходимые разрешения для введения в эксплуатацию “ЧВК Вагнер Центр”, – пишут СМИ и телеграм-каналы.

Для оперативного решения вопроса были вызваны спецпредставитель губернатора Андрей Захватов, вице-губернаторы Борис Пиотровский, Николай Линченко и Анатолий Повелий, а также представители пиар-блока в лице Инны Карпушиной и Елены Никитиной.

Как говорилось выше, причиной столь спешного решения по “ЧВК Вагнер Центру” может являться недавнее обращение петербургского бизнесмена и основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина с просьбой проверить губернатора по статье 275 УК РФ “Государственная измена”.

Также автор канала, ссылаясь на свои источники уточняет, что чиновники рассматривали вопрос об оформлении разрешительных документов “задним числом”.

Напомним, в конце октября Евгений Пригожин направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить Беглова на создание ОПГ с целью расхищения городского бюджета.

“Мною, Пригожиным Евгением Викторовичем, было отправлено в Генпрокуратуру РФ заявление о преступлении с просьбой провести проверку по возможному факту создания губернатором Бегловым А.Д. организованного преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников. Текст заявления до окончания проверки опубликован не будет. Копия заявления направлена губернатору”, – приводит слова Пригожина пресс-служба “Конкорда”.

Отдельно стоит отметить пристальное внимание Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина к массовому сносу исторических зданий в Петербурге. К инцидентам могут быть причастны связанные с Александром Бегловым компании,


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