 

Мнение: Двадцатка

15.11.2022, 7:25, Разное
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На Бали открылся форум «двадцатки». Байден решил в отсутствии Путина побыть Путиным и опоздал на полчаса. Хорошая традиция, чего нарушать-то?

Быдлячьи повадки – штука заразная, тут ничего не поделаешь. Тут только начни. Но против этого есть вполне рабочий метод, называется он словом «кворум». Ждём пять минут, и если все в сборе, кроме одного-двух опоздунов, то начинаем без них. По прибытии опоздавшего вежливо усаживают на место, а мероприятие уже идет. Полчаса пропустит или два часа – это его дело.

С коллективными мероприятиями типа совместного фотографирования – та же история. Кто пришел вовремя – того и сфотографировали. На второй-третий раз дойдет до каждого.

Источник: Эль Мюрид


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