Wirtschaftswoche – немецкие оружейники недовольны закупкой американского оружия

Немецкая оружейная промышленность в непривычно резком тоне требует от властей выделить ей доли в запланированных программах закупки вооружений в США. Как пишет Wirtschaftswoche, промышленники переживают как за суверенитет Германии, который может оказаться в руках американцев, так и за собственный бизнес.



AP

По отношению к своему главному клиенту — федеральному правительству Германии — немецкие оборонные предприятия на этой неделе повели себя по-новому. Как пишет Wirtschaftswoche, вместо того, чтобы улаживать конфликты как обычно — без лишнего шума, кулуарно, — отрасль начала говорить о своих бедах публично.

«Правительственная коалиция и министр обороны Кристина Ламбрехт не обладают необходимым опытом в общении с международными концернами», — заявил Вольфганг Шодер, председатель стратегического правления и управляющий директор компании Airbus Helicopter во время одного из вебинаров Федеральной ассоциации немецкой авиационной и космической промышленности.

Герадо Валле, представитель акционеров в авиационном секторе нюрнбергского семейного концерна Diehl, добавил, что правительство своей манерой закупки оружия рискует привести к утрате «важных ключевых технологий» и, соответственно, сократится суверенитет немецкого государства в вопросах вооружения.

«В армии такое выступление рассматривают как хороший нагоняй противникам «немецкой автономии» в вопросах вооружения», — заявил о словах Валле один известный в оборонной отрасли менеджер.

По мнению авторов материала, непривычно недипломатичные выпады Ассоциации оборонщиков, в иных случаях всегда ведущей себя корректно, были не случайностью, а чётко сформулированным выражением растущей нервозности предпринимателей. Потому что в этот четверг в бюджетном комитете бундестага должно быть принято ключевое решение относительно того, как бундесвер в следующем году будет расходовать свои деньги и прежде всего — специальный немецкий фонд на довооружение бундесвера размером €100 млрд. На этом закрытом совещании будет более или менее окончательно определён оборонный бюджет на 2023 год. Так будет заложена основа для первых и, вероятно, самых крупных проектов фонда, таких как закупка истребителей, а возможно, и военно-транспортных вертолёов в США. Правда, готовый план должен будет утвердить парламент, но это, как правило, чистая формальность.

По мнению предпринимателей, комитет должен не только одобрить выделение определённых сумм, но и дать поручение правительству увязывать закупки с чётко сформулированными ответными обязательствами со стороны поставщиков. Иначе, считают представители компаний — от международного концерна Airbus до средней по размеру фирмы Welt, производящей защитные системы, — немецкая военная промышленность рискует остаться не у дел.

По мнению авторов материала, проблема заключается в том, что министр обороны Кристина Ламбрехт, поставив себе цель как можно быстрее вновь сделать боеспособным бундесвер, доведённый до бедственного состояния мерами экономии, намерена закупать «готовые изделия, которые могут быть поставлены в кратчайшие сроки», а это в основном вооружение из США. Сюда относится и новый бомбардировщик-невидимка F-35 от компании Lockheed Martin, и истребитель подводных лодок P8A Poseidon, и новый тяжёлый транспортный вертолёт Chinook от Boeing.

С точки зрения менеджеров военной промышленности Германии, «увлечённые оружейным шоппингом в США немецкие политики» не продумали всех деталей и последствий таких действий.

«Другие страны увязывают подобные закупки у зарубежных компаний с конкретными условиями, например производством каких-то блоков в собственной стране или возможностью привести иностранное вооружение в соответствие с собственными потребностями, — жалуется один из менеджеров военной промышленности на собственных политиков. — Мы же собираемся просто отправить в США чемодан с деньгами. Таков неправильный план наших политиков».

По мнению экспертов, это может иметь фатальные последствия, сопоставимые с зависимостью от РФ в сфере энергоносителей и сырья или от китайских полупроводников.

«Заботясь о суверенитете Германии, мы должны сделать всё для того, чтобы не попасть на ближайшие 30—50 лет в зависимость от американцев», — предостерегает и Мартин Крёлль, управляющий акционер компании Autoflug — известного производителя сидений для танков и авиационных катапульт. По его словам, бюджетный комитет в состоянии предотвратить такое попадание в американскую кабалу.