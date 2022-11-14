“С приездом!”: плюнувший на Варум Агутин попался с бабами в укромном месте

Ноябрь 2022 года

для Леонида Агутина оказался плотно расписан — шесть концертов в четырех российских городах.

Больше всего повезло поклонникам из Санкт-Петербурга: в ближайшие дни музыкант

отыграет целых три выступления.

Злые языки

говорят, будто бы плюнувший на супругу Анжелику Варум Леонид Ягутин просто сбегает

из дома на гастроли. В СМИ давно мелькают громкие заголовки о разладе в семье,

ведь после 20 лет совместной жизни у многих пар появляются трудности. Однако,

никаких официальных подтверждений расставания ни у Леонида, ни у Анжелики пока не

было.

Только вот на

новых гастролях Агутин снова попался с бабами — поклонницы просто окружили его

в укромном месте в социальных сетях. Комментарии к публикации из Петербурга от

неравнодушных поклонниц появляются каждую минуту: наверняка телефон артиста

просто разрывается от уведомлений.

“С приездом!”,

“Приветствуем”, “С нетерпением жду концерта”, — пишут восторженные

женщины в социальных сетях Леонида Агутина.

Неудивительно,

что многие считают будто бы окутанный вниманием Леонид Агутин не изменяет своей

супруге. И тем не менее, пара продолжает жить вместе, иногда радуя поклонников

совместными фотографиями.