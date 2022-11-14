 

“С приездом!”: плюнувший на Варум Агутин попался с бабами в укромном месте

14.11.2022, 23:50, Разное
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Ноябрь 2022 года
для Леонида Агутина оказался плотно расписан — шесть концертов в четырех российских городах.
Больше всего повезло поклонникам из Санкт-Петербурга: в ближайшие дни музыкант
отыграет целых три выступления.

Злые языки
говорят, будто бы плюнувший на супругу Анжелику Варум Леонид Ягутин просто сбегает
из дома на гастроли. В СМИ давно мелькают громкие заголовки о разладе в семье,
ведь после 20 лет совместной жизни у многих пар появляются трудности. Однако,
никаких официальных подтверждений расставания ни у Леонида, ни у Анжелики пока не
было.

Только вот на
новых гастролях Агутин снова попался с бабами — поклонницы просто окружили его
в укромном месте в социальных сетях. Комментарии к публикации из Петербурга от
неравнодушных поклонниц появляются каждую минуту: наверняка телефон артиста
просто разрывается от уведомлений.

“С приездом!”,
“Приветствуем”, “С нетерпением жду концерта”, — пишут восторженные
женщины в социальных сетях Леонида Агутина.

Неудивительно,
что многие считают будто бы окутанный вниманием Леонид Агутин не изменяет своей
супруге. И тем не менее, пара продолжает жить вместе, иногда радуя поклонников
совместными фотографиями.


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