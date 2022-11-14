Моравецкий успокоил Запад – он может рассчитывать на Польшу — защитника всего НАТО на восточном фланге

Несмотря на очень болезненную историю, место Польши на карте мира — это вовсе не проклятие, а скорее благословение, считает премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. В статье, посвящённой годовщине обретения Польшей независимости, он рассказывает про особое геополитическое чутьё поляков, которые первые предвидели «возрождение российского империализма», пишет портал Wszystko Co Najważniejsze.



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«История падения и возрождения Польши спустя 123 года — это элементарное знание для каждого поляка. К сожалению, оно малоизвестно на Западе. А ведь речь идёт об уничтожении одного из самых крупных государств на континенте», — написал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. В статье, опубликованной на портале Wszystko Co Najważniejsze, польский лидер рассказывает про нападение на страну соседей и последующее её уничтожение. Более того, он напоминает, что немецкая пропаганда называла Польшу временным государством — это похоже на то, как сегодня РФ воспринимает Украину.

Премьер-министр обращает внимание и на то, что в итоге Польша спасла не только себя, но и всю Европу. По его словам, судьба Польши и Украины доказывает, что история — это вовсе не ловушка, из которой нет выхода, и что даже самая сильная держава должна учитывать силу нации, которая стремится к свободе. «Некоторые считают, что расположение Польши на карте мира — это проклятие. Однако вместо проклятия я бы предпочёл говорить о благословении. Понимание угроз выработало у поляков особое геополитическое чутьё — осторожность, благодаря которой мы лучше видим надвигающиеся вызовы и угрозы. Это не совпадение, что Польша первой предупреждала о возрождении российского империализма. На протяжении веков мы научились быть бдительными», — объяснил Моравецкий.

«Мы заботимся о независимости Польши не только из чувства ответственности за будущие поколения поляков. Будучи лидером восточного фланга НАТО, мы защищаем весь альянс. Как сто лет назад, так и сейчас, Запад может рассчитывать на Польшу», — резюмировал он.