Потерявшая стыд любовница Виторгана станцевала стриптиз на камеру: Сжала груди и виляет лобком

Роман актеров Максима Виторгана и Нино Нинидзе нигде официально не

подтверждался. Однако, и поклонники, и СМИ разгадали тайну личной жизни артистов

благодаря совместным фотографиям и публичным выходам в свет.

Но вот с апреля текущего года стали ползти неприятные слухи, якобы пара

Виторган-Нинидзе рассталась. Источником таких предположений стал отъезд Максима

из России в Израиль. Нино с ним не поехала, а осталась в Москве. С тех пор

романтических моментов в социальных сетях стало все меньше.

Кажется, уже бывшая любовница Максима Виторгана не теряет времени просто

так. Сейчас 31-летняя актриса проводит время наедине с собой и своими мыслями.

А для развлечения поклонников на днях она практически станцевала стриптиз на

камеру: показала подписчикам свои утренние сборы. Потерявшая стыд актриса сжала

груди, повиляла лобком и бедрами — никто не остался равнодушным от такого

откровенного ролика.

Это не первый случай, когда Нино Нинидзе интригует подписчиков своего

микроблога. Ранее она делилась видео, на котором из ее глаз ручьем текут слезы.

Тогда многие комментаторы пожалели предположительно бывшую девушку Максима

Виторгана и пожелали ей скорее отойти от разрыва.