 

AC – вместо того чтобы прислушаться к Путину, США пытаются со всех сторон загнать Россию в угол

14.11.2022, 21:25, Разное
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Политика США заставляет Россию чувствовать себя загнанной в угол со всех сторон вместо того, чтобы прислушаться к словам Владимира Путина, пишет The American Conservative. В то время, когда кризис на Украине достиг невообразимого ранее уровня опасности, американцы и НАТО продолжают провоцировать Россию, несмотря на то, что президент страны и другие российские официальные лица активно призывают искать выход из положения.


AP

Есть история, которую рассказывает Путин. В детстве он жил в Ленинграде в ветхом пятиэтажном доме. Они с родителями делили квартиру с двумя другими семьями. Двор был завален мусором, а в мусоре полно крыс. Путин с друзьями гонялись за ними с палками, пока однажды большая крыса, которую он загнал в угол, не повернулась и не напала на него, напугав его до смерти. Память об этом осталась с ним, и годы спустя он извлёк урок: «Никто не должен быть загнан в угол. Никто не должен быть поставлен в ситуацию, из которой у него нет выхода». Пересказав эту историю в своей книге о президенте России, биограф Филип Шорт добавляет: ЦРУ, анализируя этот эпизод, предположило, что эта история была не столько важным уроком, который Путин усвоил о том, как относиться к другим, сколько предупреждением о том, как не следует относиться к Путину, пишет The American Conservative.

В начале октября бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов США адмирал Майк Маллен призвал США вести переговоры о прекращении конфликта на Украине и назвал Путина «загнанным зверем». В прошлом месяце поток призывов к переговорам со стороны Путина усилился. В сентябре Путин призывал Киев вернуться за стол переговоров, после чего глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности РФ сотрудничать с Соединёнными Штатами или с Турцией в поисках путей прекращения конфликта. Двумя днями позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта для переговоров для достижения своих целей. В конце месяца Путин направил Зеленскому послание через президента Гвинеи-Бисау Умаро Мохтара Сиссоко Эмбало, в котором говорилось о желании и убеждённости президента РФ в необходимости прямого диалога между двумя странами. Вскоре после этого Лавров заявил, что РФ готова выслушать своих западных коллег, если они ещё раз обратятся с просьбой об организации переговоров при условии, если будут учтены требования РФ в области безопасности. А уже в самом начале ноября Владимир Путин заявил о возможности возникновения необходимых условий, которые могут стать катализатором переговоров, напомнило издание.

Однако вместо того, чтобы изучить эти сигналы, США продолжают загонять Путина в угол. Путин и ряд предшествовавших ему российских лидеров предупреждали, что расширение границ НАТО на восток загоняет Россию в угол. Они настаивали, что Украина — это красная линия. НАТО на Украине, если не Украина в НАТО, может быть только началом. В конце июня США объявили о создании постоянного штаба американских войск в Польше, который будет «сопровождаться батальоном полевой поддержки». Байден хвастался, что это будут «первые постоянные американские силы на восточном фланге НАТО». Это заявление нарушило обещание Основополагающего акта о взаимных отношениях между Россией и НАТО о том, что по мере расширения НАТО на восток в сторону РФ не будет «постоянного базирования значительных боевых сил», и ещё больше загнало Россию в угол, отмечает The American Conservative.

В октябре США перебросили части 101-й воздушно-десантной дивизии «Кричащие орлы» в Румынию недалеко от границы с Украиной. Расквартированные 4700 солдат в настоящее время являются ближайшим к территории Украины американским военным контингентом, который «пристально следит» за российской армией, а также проводят учения, которые «в точности повторяют то, что происходит» на войне. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, «численность сил НАТО в Восточной и Центральной Европе с февраля увеличилась в два с половиной раза», пишет The American Conservative.

И не только силы НАТО перемещаются в Восточную Европу. На прошлой неделе Госдеп США одобрил продажу Литве высокомобильной артиллерийской ракетной системы почти на полмиллиарда долларов: ракеты большой дальности того же типа, которые США поставляют Украине. В пресс-релизе Госдепартамента говорится, что продажа этого оружия «поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединённых Штатов, помогая улучшить военный потенциал союзника по НАТО, который является важной силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Восточной Европе», отмечает издание.

Действия США загоняют Россию в угол не только из Восточной Европы — они также идут с северо-востока и через 800-мильную границу РФ с Финляндией. Финляндия и Швеция, ожидающие одобрения двух последних стран — членов НАТО на вступление в альянс, не исключают размещения у себя баз НАТО или ядерного оружия. На вопрос на пресс-конференции, позволит ли Финляндия размещение ядерного оружия на своей территории, премьер-министр Санна Марин ответила, что Финляндия не будет «закрывать двери» или ставить «какие-либо предварительные условия для своего членства в НАТО». Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поддержал эту позицию, заявив, что «Финляндия и Швеция должны сделать абсолютно одинаковые выводы» и «принять» все возможности НАТО, пишет The American Conservative.

Независимо от того, разместят ли Финляндия и Швеция базы НАТО или ядерное оружие, Госдеп США уже одобрил потенциальную продажу Финляндии управляемых реактивных систем залпового огня для укрепления «потенциала наземной и противовоздушной обороны на северном фланге Европы». В мае Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не представляет угрозы для России, но предупредил, что расширение военной инфраструктуры на этой территории наверняка вызовет реакцию со стороны России. Принятие Финляндией и Швецией всех возможностей НАТО — не единственная ядерная новость, которая ещё больше загоняет Россию в угол. В конце октября США объявили о поставке модернизированных гравитационных ядерных бомб B61-12 на базы НАТО в Европе. Модернизированные бомбы не только более точные, но и, что ещё больше провокационно для России, сконструированы таким образом, что их могут нести все бомбардировщики и истребители США и союзников. РФ заявила, что ускоренная модернизация ядерного оружия рассматривается ею как снижение «ядерного порога», которое «не может быть проигнорировано», указывает The American Conservative.

Дальнейшая угроза пришла с другого направления. В своём выступлении на форуме «Крымская платформа» спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси признала, что саммит, на котором она присутствовала, «был создан, чтобы положить конец российской оккупации Крыма* и восстановить контроль Украины над территорией в полном объёме в соответствии с международным правом. Крым — это Украина». Затем она добавила, что «все мы здесь пообещали поддержать Украину… в Крыму, на других территориях, которые он пытался незаконно аннексировать, и по всей стране — до победы. И это то, что мы будем делать, пока не одержим победу», пишет The American Conservative.

Политика США заставляет Россию чувствовать себя загнанной в угол со всех сторон. В то время, когда кризис на Украине достиг невообразимого ранее уровня опасности, возможно, США следует искать выход из положения, в котором, по словам Байдена, он «пытается разобраться», вместо того, чтобы ещё больше загонять Россию в угол, резюмирует The American Conservative.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).


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