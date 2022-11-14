Когда Рыбинск начнут украшать к Новому году?

Новогоднее настроение рыбинцам традиционно будут создавать украшенные ели, арт-объекты, праздничная иллюминация на улицах и фасадах зданий.

Сейчас городские службы завершают ревизию и ремонт новогодних украшений и гирлянд. Украсить город должны к 12 декабря.

Первую ёлку в Рыбинске планируют установить до 10 декабря. Это будет искусственная ель на площади Дерунова. Чуть позже новогодние деревья появятся на Красной площади и площади Жукова, перед учреждениями культуры и спорта.

К оформлению фасадов зданий, витрин, торговых залов и прилегающих территорий будут подключены предприятия и организации города. С середины декабря в Рыбинске начнется проект «Новогоднее настроение». Участниками проекта станут местные кафе и рестораны, в меню которых появятся тематические блюда. В ТРЦ «Виконда» с 15 декабря откроется выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.

Что касается широких народных гуляний, то Рыбинск от них в этом году откажется.

— Приняли решение сделать формат новогодних праздников более скромным. Откажемся от шествия Дедов Морозов по центру Рыбинска. Сделаем мероприятие точечным, во дворах, назовем «Каждый папа Дед Мороз». Праздничные ёлки для детей, театрализованные представления в ДК сохраним в полном объёме, — рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

24 декабря на Красной площади будут играть оркестр Дедов Морозов, ждет горожан интересное мероприятие – живая поющая елка. Вечером у ДС «Полет» – автофлешмоб, участники которого выстроят автомобили в форме ели.

С этого дня в Рыбинске откроются ярмарки по продаже натуральных елей. В разных районах города будут работать десять площадок.

Пресс-служба администрации Рыбинска