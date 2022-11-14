 

«Он отправится на рыбалку»: Песков рассказал, почему Путин не поедет на саммит G20

14.11.2022, 17:33, Разное
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Пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков рассказал о причинах
отказа Владимира Путина от посещения крупнейшего международного мероприятия,
которое пройдёт 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии.

«Как известно, на семнадцатой
встрече глав государств Группы двадцати в Индонезии, российская делегация намерена
выступить с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление
процесса интеграции в Восточной Европе, – заметил Песков. – Выступят члены правительства, в том
числе глава министерства иностранных дел. Сам Владимир Владимирович не поедет.
Он купил мотыля и пойдёт на реку. Как вы знаете, он очень любит рыбалку – сядет
на берегу, закинет удочку. Клюёт!»

На какую именно реку
отправится глава государства, а также геолокацию точки покупки мотыля Песков не уточнил,
сославшись на протокол безопасности первого лица.

«Предполагаю, что щука будет очень большая. Я не экстрасенс, но почему-то мне так кажется», – подчеркнул глава президентской пресс-службы. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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