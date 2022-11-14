Шили-были

Как спецоперация и санкции повлияли на индустрию одежды, и спасет ли нас параллельный импорт? Объясняет специалист.

Герой пьесы Брагинского и Рязанова «Сослуживцы» (позднее ставшей фильмом «Служебный роман») с иронией называл швейную и обувную индустрию легонькой промышленностью. Коммунисты действительно относились к ней легковесно, и одевались люди уныло. С приходом рынка швейники и торговцы набрали силу, одели и обули народ. Заодно индустрия породила сложные проблемы. И после 24 февраля облегчения, мягко говоря, не наступило.

Сегодня мы публикуем интервью с опытным экспертом, прошедшим долгий путь от одного из ведущих дизайнеров мягкой игрушки в 90-е годы (сшил он и плюшевого жирафа Самсона, бывшего в свое время символом «Новой газеты») до главы крупного отдела технического контроля, через которого проходят партии одежды по параллельному импорту.

В Совете Федерации уже создают реестр недружественных правообладателей интеллектуальной собственности. Но пока несанкционированное использование чужих брендов выпускнику Московского технологического института легкой промышленности кажется как минимум неприличным — так воспитывали. Поэтому фамилию его, во избежание серьезных проблем на работе, я не раскрываю, хотя и учился с ним в одном классе. Да что там! За одной партой сидели.

— Андрей, в чем состоят твои обязанности сегодня?

— Обязанностей по контролю очень много. Партия за партией поступают с самых разных фабрик пошива, и российских, и иностранных. Материал сейчас часто идет из Казахстана, шьют больше на юге России. В том числе приходится лично проверять соответствие параметров товара банальной рулеткой (смеется). Бывают в жизни вещи неизменные. После исследую качество, приходится и выбраковывать. Сейчас, например, очень много завозят джинсов.

— А были ли у нас когда-нибудь настоящие джинсы из США, а не Вьетнама?

— Весь мир уже успел привыкнуть, что классические клетчатые ковбойские рубашки шьются в Пакистане, Камбодже и Вьетнаме.

Но когда Трамп заявил, что будет возрождать Америку, там действительно начали развивать свой пошив. Есть целые сайты по продвижению и продажам обуви, джинсов и другой одежды, целиком созданных в США. Там все очень дорого, от 150 долларов за самые немудреные вещи.

Российский потребитель покупал такие вещи чаще на eBay, к нам в магазины они редко попадали. Были у нас очень небольшие магазины «для своих», где подобную одежду выставляли по цене еще дороже, чем на американских сайтах. Но там счет продаж буквально на штуки шел, дольше года такой бизнес, как правило, не жил.

— А почему приходится создавать крупные сервисы ОТК при параллельном импорте?

— Все главные процедуры контроля товар должен проходить на фабрике. Но при параллельном импорте это отнюдь не гарантировано — сам бренд за качество в этом случае не отвечает. Если же ты получаешь контейнер от незнакомого поставщика, то все тяготы с браком и возвратом в дальнейшем лягут на магазин. Отдельные случаи проблем не создадут, а если брака много?

Отличие нашего времени от эпохи «челноков» состоит в том, что даже нелегальный ввоз — сфера серьезного, организованного бизнеса. Сейчас уже не 90-е годы, и посредник в этой схеме получает от закупщика лишь 30% стоимости товара. И только после нашего ОТК он может рассчитывать на полную оплату.

— А где же теперь покупать хорошие вещи средней категории?

— Все, кто громко хлопнул дверью, вроде H&M, Zara или Massimo Dutti сейчас негласно возрождают у нас свои продажи под другими вывесками. Это речь о брендах среднего и высокого класса.

А недорогие, вроде New Yorker, вообще не уходили. Чтобы понять разницу возьмем джинсы как универсальное мерило: в New Yorker — тысяча рублей, а в Massimo Dutti в прошлом году — от пяти тысяч.

— И кто остался?

— Например, старейшая отечественная компания Gloria Jeans. У них в Краснодаре огромное производство, я там бывал. Польские фабрики тоже никуда не ушли из России, только набери на OZON — десятки страниц выскочат. Да им и деваться некуда — на Запад у них много продавать не получается, не нужна там их одежда. Хотя они и считают себя чуть ли не второй экономикой Европы, на традиционных рынках Старого Света польские швейники закрепиться не могут.

— Что-то резко поменялось на рынке после 24 февраля? Нас теперь ждет убогий ассортимент?

— Никаких серьезных изменений нет абсолютно. Например, на рынке джинсов брендовые магазины вроде GESS или Levi`s перекочевали в мультибрендовые магазины типа «Джинсовая симфония». И прежде для них в большинстве случаев шили в Турции, а теперь там же стали заказывать еще и подделки для совсем уж небогатых покупателей. И так по всему спектру, начиная от нижнего белья.

После официального ухода мировых брендов активизировались попытки развивать новые чисто российские бренды.

Уж не знаю, дизайнеры там особые или условия бизнеса, но все их изделия значительно дороже среднего по рынку.

Гораздо увереннее себя чувствуют такие российские компании, как псевдонемецкая Thomas Munz, которые давно уже на рынке. FINN FLARE вообще себе легенду сочинили, что они финны и шьют аж с 1965 года. Такие фирмы используют ситуацию формального ухода иностранцев из России, но прочно стоят на ногах и привыкли долгими годами сражаться за покупателей в серьезной конкуренции.

Шьют такие компании вовсе не в РФ — кто в Молдавии, кто в Турции, кто в Китае. И постоянно находятся в поиске более выгодных и удобных условий на разных площадках и в странах, это очень гибкий бизнес. Есть, впрочем, и отечественный пошив.

Можно вспомнить псевдоитальянскую Tervolina. У них производство в Курске, я там тоже бывал. Сначала собирали из итальянских заготовок. Но вот доросли уже до самостоятельного производства. Тот же Ralf Ringer шьет во Владимире и Зарайске. Могу ими гордится, ребята из моего института.

Конечно, на российское производство влияние оказывает зависимость от технологий.

Модно сейчас на большой подошве носить — сдирают подчистую модель Balenciaga, на том и останавливаются. Все девушки ходят в их белых и розовых сапогах с характерными резинками и ремнями.

Хотя большинство наших дизайнеров умеют разрабатывать оригинальные изделия. Полная копия с чужой модели до недавнего времени не допускалась, компании сразу получали претензии. Необходимо было вносить изменения: вместо дырок для шнурков ставили крючки и так далее.

Но ключевые по сложности изделия все равно покупают у китайцев — и наши, и иностранцы. Если заказывать оборудование для литья подошвы, Китай сразу предлагает очень недорого целый ряд форм. Выбираешь из каталога, как конструктор.

Но стоит тебе внести от себя оригинальную деталь (предположим, букву А по периметру подошвы), как изготовление формы сразу потребует на разработку от 10 тысяч долларов, а часто и 100 тысяч. Поэтому по всему миру все заказывают одно и то же — готовая заранее железка для литья стоит 20 долларов.

— Я недавно обнаружил в провинции отечественные обувные компании, которые очень много шьют из натуральной кожи.

— Представь себе, у нас это проще, чем во многих странах-конкурентах. Процесс производства и выделки кожи относится к сельскому хозяйству. В СССР в свое время сделали ставку на заводы, производящие кожзаменители. Модная нынче экокожа — тоже заменитель, полностью импортный.

А натуральная кожа большого сбыта не имела, в перестроечные годы ее бывало вообще выбрасывали. У нас ведь и традиции кожаной обуви толком не сложились. Рынок многое вернул на место, научились постепенно все делать.

Есть сегодня и фабрики по выделке, есть и специалисты. Важные районы развития кожевенного и мехового производства — Татарстан и Северный Кавказ, объемы впечатляющие. Я в прошлом году столкнулся с тем, что выделанную меховую деталь под заказ можно было купить по 250 рублей — в любой цвет на месте покрасят.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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