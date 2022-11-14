 

В России создали информационную систему для внедрения “цифры” в финансовую отрасль

14.11.2022, 16:47, Разное
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Семинар ПАРТАД проходил 3-6 ноября в городе Мичуринск Тамбовской области. Процесс подписания соглашения завершен, сообщили 11 ноября в пресс-службе ассоциации.

В заключении договоренности участвовали ПАРТАД, АО ВТБ Регистратор, ООО “Регистратор “Гарант”, АО “ДРАГА”, АО “СТАТУС”, АО “Сервис-Реестр”, АО “РДЦ ПАРИТЕТ” и АО “Реестр”

“Подписание данного Соглашения вызвано стремлением его участников способствовать развитию инфраструктуры финансового рынка, продвижению инициатив и защите интересов учетных институтов в качестве операторов цифровых платформ, их потребностью в единой базе данных регистрируемых учетными институтами (в т.ч. операторами цифровых платформ) ценных бумаг и иных финансовых инструментов (в т.ч. цифровых), а также важностью взаимодействия учетных институтов, направленного на создание условий для внедрения современных (цифровых) технологий в сфере выпуска, учета и обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов в складывающихся экономических условиях”, – говорится в сообщении пресс-службы ПАРТАД.

На начальном этапе создания информационной системы будут подготовлены инициативы по формированию и функционированию блокчейн-сети. Определится концепция и архитектура создаваемой информационной системы.

Затем их планируется отработать на примере поддерживаемой с использованием технологии распределенного реестра базы данных выпусков ценных бумаг и других финансовых инструментов, включая цифровых, регистрируемых учетными операторами инвестиционных платформ.

Первый этап проекта продлится четыре месяца. В ближайшее время участники соглашения определят вектор развития информационной системы, составят задание на разработку программного обеспечения, выберут подрядчика для написания смарт-контрактов, решат вопрос с объемами финансирования.

“В соответствии с Соглашением его участники планируют развернуть ноды блокчейн-сети, соответствующие совместно устанавливаемым техническим требованиям, соблюдение которых будет необходимо для реализации смарт-контракта по формированию БД”, сообщили в ПАРТАД.

На начальном этапе ассоциация будет координировать усилия участников.


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