 

Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

14.11.2022, 16:47, Разное
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Карьера
фигуристки, Олимпийской чемпионки и подопечной тренера Этери Тутберидзе Камилы Валиевой
находится на грани срыва: беда пришла откуда ее уже практически не ждали. На
сайте Спортивного арбитражного суда появилось заявление Всемирного антидопингового
агентства (ВАДА).

Организация
требует принять меры по делу фигуристки Камилы Валиевой, в том числе дисквалифицировать
ее на четыре года, и, соответственно, лишить всех собранных титулов и медалей с
25 декабря 2021 года. Об этом сообщает телеканал “360”.

Девушку обвиняют
в использовании запрещенных препаратов. RT передает, что допинг-проба от 25 декабря была положительной.
По этой причине международные организации хотели лишить Валиеву права участия в Олимпийский
играх в Пекине. Тогда Камиле удалось обжаловать это решение. Как будет разворачиваться
события сейчас — пока неизвестно. Есть данные о том, что запрещенный препарат
мог попасть в организм через побочные продукты.

По мнению некоторых
поклонников, спортивное сообщество вышвырнуло молодую спортсменку как мусор.
Однако, многие фанаты фигурного катания по всему миру верят, что Камила Валиева сможет
отстоять свою невиновность.


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