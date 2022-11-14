Эксперты рассказали, что можно чинить в автомобиле самостоятельно

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал, какие виды ремонта машины владелец может производить самостоятельно. Как оказалось, некоторые неисправности в работе автомобиля способен устранить каждый без обращения на СТО.

Содержание автомобиля включает в себя не только профилактические осмотры, приобретение топлива, масла и прочих необходимых покупок. Также владельцу придется заплатить немаленькую сумму при ремонте тех, или иных агрегатов или замены запчастей. Однако некоторые виды работ можно сделать самому, без обращения к профессионалам на СТО.

Даже люди, не разбирающиеся в технике, смогут залить новое моторное масло, для этого не требуется обладать профспециальностью или специальными навыками. То же касается и замены тормозных колодок, эти виды работ сможет произвести любой человек в собственном гараже. Однако и эти виды работ все же требуют определенного умения, если владелец совсем далек от механики и технологий, лучше ограничиться улучшением интерьера или заменой лампочек. Стоит учитывать, что многие водители даже замену шин сейчас доверяют исключительно профессионалам, чтобы не повредить неумелыми действиями дорогостоящие диски.

Однако если в автомобиле барахлит коробка передач, наблюдаются проблемы в работе силового агрегата или тормозной системы, без вмешательства специалиста не обойтись. В этих случаях попытки самостоятельного вмешательства могут только ухудшить ситуацию, а езда с неполадками в названных комплектующих потенциально опасна для жизни. При этом следует учитывать, что исходя из сложной конструкции современных автомобилей, каждый механик занимается сугубо одним профилем и не иметь достаточного опыта и знаний для остальных агрегатов и систем. Это необходимо учитывать при обращении в сервисные центры.