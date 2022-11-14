Греф призвал выбросить из школьной программы логарифмы и проценты

Глава Сбера Герман Греф презентовал обновлённую программу по математике для средней школы, разработанную сотрудниками «Сбер Образования».

Она характеризуется лёгкостью освоения, приближенностью к реальным нуждам и интересам современных школьников.

Из проекта программы, в частности, исключили логарифмы и даже операции с процентами. Поясняя смысл предложения, Греф предположил, что новшество позволит населению охотнее брать кредиты у банков.

– Банковское дело является одним из локомотивов экономики страны, поэтому всё, что мешает развитию этой отрасли экономики и росту потребительского кредитования, должно быть безжалостно выкинуто на свалку истории, – заметил топ-менеджер. – Банковский процент – это основа нашего благосостояния. Если люди смогут посчитать итоговую переплату по кредиту, то никогда не пойдут занимать деньги в банк. Знания умножают скорби, а люди хотят быть счастливыми. Не нужно их огорчать.

Греф пообещал двузначный рост банковского сектора в случае принятия его предложений, а также допустил, что для преподавателей математики в будущем предложат сниженные ставки.

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