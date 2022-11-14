 

Подлый Маликов бросил семью без копейки: А чем я могу помочь?

14.11.2022, 10:55, Разное
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Дмитрий Маликов – гордый отец. Его старшая дочь Стефания воплотила в себе мечту любых родителей: окончила МГИМО, в тусовках и скандалах не замечена, выбрала себе профессию по душе и стремится к ее воплощению. Мечтает она, к слову, о том, чтобы стать модельером: для этого она изучала конструирование одежды, а теперь открыла свой собственный бутик в самом центре Москвы!

За аренду одного лишь помещения девушка теперь платит 350 тысяч рублей ежемесячно. А прибавим к этому коммунальные платежи, уборку и зарплату сотрудникам – впору тянуться за валокордином. Так что очень вовремя гиганты ритейла покинули Россию: теперь у бутика Стефании Маликовой есть шанс на больший успех. Ведь любой просчет, любая неудача оставит семью без копейки.

“Погодите, – скажет большинство. – Стефания же может в любой момент обратиться за помощью к отцу!” Да, Дмитрий Маликов за годы своей карьеры заработал миллионы, однако к его дочери они не имеют никакого отношения. Как признался он сам, дочери и жене, занимающимся открытием бизнеса, он денег не дал: сослался на то, что в бизнесе не понимает абсолютно ничего.

“А чем я могу помочь? Я же артист, музыкант”, – попытался с улыбкой отшутиться музыкант, бросивший семью в напряженный момент.

Пользователи интернета, к слову, уверены, что поступил артист подло. По мнению многих, Дмитрий Маликов должен был, как заботливый отец, предложить дочери свою помощь.


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