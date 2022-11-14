Не Запад, а Китай – в Atlantico уверены, что РФ выбрала себе не того противника

Сейчас РФ и Китай — союзники, которые стараются не критиковать друг друга. Но у них слишком разный вес как по экономическому, так и по демографическому фактору, пишет atlantico.fr. Китай может вскоре вспомнить, что РФ забрала у него территории в XIX веке, которые сейчас к тому же мало заселены, тогда как население самого Китая остро нуждается в земле.



AP

В РФ всегда было два взгляда на политику: славянофилов и западников, пишет журналист atlantico.fr. Одни стремились к распространению своего влияния как внутри, так и за пределами государства, а другие предлагали модернизировать и развивать свою страну. Автор статьи приводит в качестве примера Петра I, который хоть и пытался преобразовать Россию, но в то же время проводил экспансионистскую политику. А также Михаила Горбачёва, который «понимал, что РФ может долго оставаться великой державой только в том случае, если она глубоко реформирует свою экономику и будет тесно сотрудничать с Западом».

Путин всегда позиционировал себя поборником российского превосходства, пишет автор статьи. Он хочет отомстить западным странам за унижения России, в частности за распад СССР, который он считает главной катастрофой ХХ века. Но его главное средство, как пишет французский журналист, — это полицейский аппарат, из которого он сам вышел и который он постоянно укреплял, а также военные расходы, непропорциональные по отношению к ВВП страны. В результате, по мнению автора статьи, в российской экономике нет инфраструктуры, которая обеспечивала бы её экономическую мощь. «Ей становится всё труднее угнаться за США и Китаем в плане вооружений».

Недавно РФ и Китай стали укреплять свой союз, и их цель в том числе — создать «фронт недемократических стран». «Они призывают поставить под сомнение международный порядок, чтобы заменить его порядком, состоящим из пространств, каждое из которых находится под контролем сверхдержавы», — отмечает автор статьи. На данный момент они поддерживают друг друга по вопросам Украины и Тайваня, но нет никаких гарантий, что Китай, например, не изменит свой курс.

Население Китая почти в десять раз превышает население России, и его ВВП тоже в десять раз больше. Даже ВВП Китая на душу населения сейчас превышает российский уровень. Китай становится единственной сверхдержавой, способной говорить с США на равных, и скоро их обгонит. Тем более что Си Цзиньпин делает упор на геостратегические цели, даже в ущерб экономическому росту.

Так что автор статьи задаётся вопросом, не выбрал ли Путин не того противника. По его словам, Китай вполне может претендовать на возвращение ему территорий, которые он когда-то утратил в пользу России. На данный момент основное внимание Пекин уделяет Тайваню. Но может наступить день, когда он вспомнит и о том, что в XIX веке, воспользовавшись слабостью Китая, РФ отняла у него часть Сибири, включая порт Владивосток.

В Китае и РФ очень разная плотность населения: 147,7 жителя на 1 кв.км. против 8,4 — в России. При этом Сибирь населена ещё меньше, но богата востребованным сырьем. Поэтому, по мнению автора статьи в atlantico.fr, РФ логичнее было бы строить отношения с США и Европой, чтобы сделать их союзниками на будущее, а не провоцировать их.