Мнение: Молдавский гамбит

В Молдове неспокойно. По воскресеньям в Кишиневе проходят митинги протеста, организованные партией ШОР.

Протестующие требуют отставки президента Майи Санду и премьера Натальи Гаврилицы. Ключевое обвинение, выдвигаемое протестующими президенту и правительству Молдовы, – нежелание вести переговоры с Россией о более приемлемых ценах на газ.

А 1 октября «Газпром» сократил на 30% объемы поставок газа в Молдову, до 5,7 млн кубометров в сутки. Но даже этот объем АО «Молдовогаз» не выбирает. Тем не менее, предприятие резко сократило поставки газа в Приднестровье.

Вице-премьер, министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник 2 ноября созвал экстренную пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что в последних числах октября АО «Молдовагаз» резко сократило поставки газа в Приднестровье. С 3,9 млн кубов до 2,3 млн кубов в день. В результате были остановлены крупнейшие приднестровские заводы — Молдавский металлургический завод (ММЗ) и Рыбницкий цементный завод (РЦК). Молдавская ГРЭС вынуждена была перейти на работу одним энергоблоком и остановить экспорт электроэнергии.

Как связаны протесты с сокращением поставок газа?

Попытался найти ответ на этот вопрос.

Текстовую версию можно почитать здесь.

Фотография отсюда

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