Мнение: Молдавский гамбит
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В Молдове неспокойно. По воскресеньям в Кишиневе проходят митинги протеста, организованные партией ШОР.
Протестующие требуют отставки президента Майи Санду и премьера Натальи Гаврилицы. Ключевое обвинение, выдвигаемое протестующими президенту и правительству Молдовы, – нежелание вести переговоры с Россией о более приемлемых ценах на газ.
А 1 октября «Газпром» сократил на 30% объемы поставок газа в Молдову, до 5,7 млн кубометров в сутки. Но даже этот объем АО «Молдовогаз» не выбирает. Тем не менее, предприятие резко сократило поставки газа в Приднестровье.
Вице-премьер, министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник 2 ноября созвал экстренную пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что в последних числах октября АО «Молдовагаз» резко сократило поставки газа в Приднестровье. С 3,9 млн кубов до 2,3 млн кубов в день. В результате были остановлены крупнейшие приднестровские заводы — Молдавский металлургический завод (ММЗ) и Рыбницкий цементный завод (РЦК). Молдавская ГРЭС вынуждена была перейти на работу одним энергоблоком и остановить экспорт электроэнергии.
Как связаны протесты с сокращением поставок газа?
Попытался найти ответ на этот вопрос.
Текстовую версию можно почитать здесь.
Фотография отсюда
PS Традиционно выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube. И как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!
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Источник: Ирек Муртазин
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