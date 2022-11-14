Кислые щи – Личное мнение

Когда Меган и Гарри ходят друг с другом в обнимку, эксперты радостно прогнозируют их развод.

А почему, когда Кейт стоит с лицом, будто ей всё не нравится, а потом идёт с мужем, как с посторонним, о плохих отношениях говорю только я?

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В пятницу в Британии был День поминовения, и на публику вышла вся королевская семья.

Внимательно посмотрев на фотографии, я поняла — отношения между наследником и его женой слишком уж далеки от того, чтобы назвать их близкими.

Вы сами посмотрите, как они ходят. Он — в одну сторону, она — в другую. Даже на публике они не могут приложить усилия, чтобы казаться единым целым, а не двумя чуть знакомыми людьми.

При этом вечно недовольное выражение лица Кейт говорит о многом. Ей всё не нравится, что проистекает от плохих отношений с мужем.

Понятно, что Кейт давно для себя решила, что не станет разводиться с Уильямом, не станет новой Дианой. Но если уж о чьих отношениях в этой большой семье и говорить, то явно не о Меган и Гарри.

А Гарри с Меган, между тем, ходят по мероприятиям со счастливыми лицами. Деньги зарабатывают, их не гложут разногласия внутри семьи. Они — команда, в отличие от Кейт и Уильяма. Видно, что Гарри любит Меган, а тепло относится к мужу.

Какая пара вам приятнее для взора — счастливые и живые Гарри с Меган или унылые Уильям и Кейт с кислыми щами?

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