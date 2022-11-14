 

“У меня была первая ночь”: сияющая от счастья Бузова поделилась радостью с народом

14.11.2022, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ольга Бузова – личность многогранная. Она и актриса, и телеведущая, и певица, и дизайнер. Наверное, именно долгая и упорная работа позволила звезде заработать на роскошную квартиру на западе российской столицы. Артистка наконец-то завершила ремонт – теперь она принимает поздравления.

Своей радостью бывшая ведущая телепроекта “Дом-2” поделилась в социальных сетях. Она провела для подписчиков экскурсию по новому гнездышку. На видео одетая в красная платье исполнительница хита “Мало половин” сияла от счастья.

Ольга Бузова, показывая народу интерьеры московской недвижимости, подчеркнула, что очень гордится собой. Она также отметила, что уже провела ночь в новой квартире.

“Сегодня у меня была первая ночь в моей квартире мечты”,

– похвасталась Ольга Бузова на своем телеграмм-канале. К слову, по данным Пятого канала, за жилье площадью порядка 200 квадратных метров актрисе театра и кино пришлось выложить 12 миллионов рублей.

Как уточняет РИА ФАН, недвижимость находится на улице Мосфильмовской. Телеведущая поставила в новом доме современную мебель. Также на кадрах можно заметить пол с дизайнерской плиткой, декоративный потолок и двери с золотыми элементами.

Напомним, Ольга Бузова приобрела роскошную квартиру в Москве еще три года назад. Все это время она занималось ремонтом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03.22 / Владимир Пастухов. Операция «Русская хромосома»

30.08.22 / Посещение матчей РПЛ станет одним из видов исправительных работ

10.08.20 / Сервис «Яндекса» Алиса заменит часть педагогов в новом учебном году

18.01.22 / Дарья Мороз — о комфорте, медитации за рулем и машинах будущего

07.07.22 / Газпром взыщет с акционеров дивиденды, выплаченные в 2021 году

24.05.22 / Мнение: Что случилось с Rutube?

21.01.22 / Боязнь потерять независимость и неуверенность в себе: что мешает каждому женскому знаку зодиака стать счастливее в любви

12.11.22 / Мнение: «Нерыночная экономика России», программа возвращения айтишников и правила совместного бизнеса

10.06.21 / Нателла Крапивина ответила Филиппу Киркорову: “Вы не делаете каминг-аут”

01.03.22 / Как помочь себе при цистите — инструкция от уролога

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика