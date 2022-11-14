Володин назвал Украину государством-банкротом

Бюджет Украины почти на 40% формируется за счет иностранных кредитов и займов, а в следующем году зарубежное финансирование составит 58%. Об этом Володин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, Украина не способна самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед своими гражданами, платить им пенсии, пособия и решать социальные вопросы.

“Сегодня на обслуживание долгов Киев тратит более половины собственных доходов — 57,9%. Поэтому вынужден брать новые кредиты. Украина — государство-банкрот”, – констатировал спикер Госдумы.

Своей политикой президент Украины Зеленский лишил граждан страны будущего, считает Володин. Текущее положение – следствие государственного переворота, который привел к полной потере суверенитета страны, подчеркнул он.

Ранее спикер ГД сообщил об уменьшении численности населения Украины на 53,7%. Володин уточнил, что с 2014 года из страны уехали более 10 миллионов человек, а жители регионов на востоке и юге сделали свой выбор в пользу России.