Френч в оттенках мокко и “кошачий” глаз: ключевые тенденции дизайна ногтей на осень-зиму 2022-2023

Тенденции дизайна ногтей на осень-зиму 2022-2023 отличаются красотой и яркостью. В холодный сезон маникюрная мода предлагает нам глубокие насыщенные цвета и игривые рисунки. Они подходят для ногтей разной формы и длины. Среди них вы обязательно найдете вариант на свой вкус. В статье мы приведем ключевые тенденции дизайна ногтей на осень-зиму 2022- 2023.

Натуральные тона

Натуральные тона красиво смотрятся на ухоженных и аккуратных ногтях. Вы можете выбрать такие нежные оттенки, как бежевый, песочный, белый, телесный и другие. Эти цвета подходят для любых случаев.

Красота нюдового маникюра заключается в простоте. Дополните приглушенные оттенки ногтей трикотажной одеждой ярких и насыщенных тонов.

Насыщенные землистые тона

Насыщенные землистые тона стали одним из трендов осени. Они останутся на пике популярности и зимой. Ярко-коричневые, землисто-серые и глубокие зеленые тона идеально подходят для холодного сезона. Они сочетаются с зимней одеждой любого цвета.

Лиловые ногти

Лиловые оттенки лака подходят практически всем. Это нежный и женственный оттенок, который является хорошим фоном для любого дизайна.

Если вы хотите создать роскошный образ, то используйте матовый лиловый лак. Дополните его розовыми блестками, как на фото ниже.

“Лесные” зеленые оттенки

В холодный сезон будут очень популярны зеленые оттенки лака, напоминающие о летнем лесе. Они подходят для ногтей разной формы и сочетаются с любым цветом кожи. Зеленый цвет выглядит благородно и неподвластен времени.

Золотистый хромовый цвет

Золотистые оттенки с хромовым блескам выглядят нарядно. Это отличный вариант праздничного маникюра. Золотой цвет сочетается с одеждой синих, красных и белых тонов.

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Френч в оттенках мокко

Френч не выходит из моды уже несколько лет. Попробуйте придать ему теплые оттенки. Покрасьте кончики ногтей в цвет мокко. Такой маникюр станет одним трендов холодного сезона.

Мерцающие оттенки

Если вам нравится сдержанный блеск, то используйте лак с мягким мерцанием. Вы можете покрыть им весь ноготь или добавить во французский маникюр.

Рубиново-красный

Рубиново-красный цвет станет лидером среди зимних оттенков маникюра. Это классический тон, который никогда не утратит популярности.

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Глазированные ногти

Этот коричневый маникюр напоминает шоколадную глазурь на пончике. Это один из последних трендов в нейл-арте. Блестящий дизайн красиво сочетается с золотыми и серебряными украшениями.

Черный цвет

Черный цвет на ногтях выглядит смело. Этот тон можно использовать разными способами.

Вы можете покрасить ногти в однотонный черный цвет. Такой оттенок смотрится эффектно на длинных ногтях.

Если вам нравится более изысканный дизайн, то нарисуйте черные тонкие линии на нюдовом фоне. Также вы можете использовать этот цвет для создания контрастного френча.

“Кошачий глаз”

Маникюр “кошачий глаз” выделяется эффектными переливами. Он создается с помощью глянцевого магнитного лака. Такой дизайн придает ногтям бархатистое сияние. Этот завораживающий маникюр идеально походит для праздничных дней.

“Черепаховая скорлупа”

Дизайн ногтей “черепаховая скорлупа” был очень популярен осенью. Он состоит из хаотично разбросанных коричневых и рыжих пятен. Он останется в моде и зимой, чтобы внести немного теплых оттенков в холодные дни.

Бархатные ногти

Бархатные ногти выглядят элегантно и роскошно. Для создания такого маникюра вам понадобится магнитный лак с блестками. Нанесите его на ногти и проведите сверху магнитом. У вас получится уникальный узор, напоминающий переливы бархатной ткани.

Заключение

Тенденции маникюра на холодный сезон отличаются разнообразием. Они придутся по вкусу как поклонницам сдержанного стиля, так и любительницам экстравагантного дизайна.