Траты на ЧМ-2022 в Катаре превысят суммарные расходы на все предшествовавшие чемпионаты

Чемпионат мира по футболу в Катаре станет самым дорогим за всю почти 100-летнюю историю проведения соревнований, пишет Focus. По некоторым оценка, затраты достигли отметки в $200 млрд, превысив суммарные расходы на проведение всех 21 предшествовавших спортивных мероприятий. При этом есть опасения, что реализованные инфраструктурные проекты на поспособствуют улучшению качества жизни в стране, рассказывает немецкое издание.



AP

С момента принятия «спорного решения» о предоставлении Катару права проведения Чемпионат мира по футболу в 2022 году прошло 12 лет, и теперь он наконец-то должен состояться, пишет Focus. При этом, судя по предварительным подсчётам, это спортивное мероприятие станет самым дорогим за всю почти 100-летнюю историю чемпионатов. По некоторым оценкам, затраты Дохи достигли отметки в $200 млрд, превысив суммарные расходы на проведение всех 21 предшествовавших соревнований. Для сравнения ЧМ в Бразилии в 2014 и РФ в 2018 обошлись меньше чем в $15 млрд.

При этом не исключено, что в конечном счёте затраты окажутся ещё больше, продолжает немецкое издание. По подсчётам американской консалтинговой компании Front Office Sports, они могут достичь отметки в $220 млрд. Ведь одни только инфраструктурные проекты, которые были реализованы после предоставления права на проведение чемпионата, обошлись в $200 млрд. Речь идёт о строительстве новой системы железнодорожного транспорта, международного аэропорта, около 100 новых отелей, новых улиц и парков развлечений.

Эксперты считают, что Катар делает это всё не из-за коммерческих соображений, а потому что хочет наладить международные отношения. Речь идёт о так называемой «мягкой силе» в рамках стратегии по обеспечению обороны и безопасности страны. При этом деньги для Дохи не имеют значения. Очевидно, что страна может позволить себе такие траты. Специалисты даже называют ЧМ-2022 «финансовой аномалией».

Однако встаёт вопрос о том, принесут ли в дальнейшем все эти проекты ощутимую пользу для общества, оправдав тем самым весь «кутёж», пишет Focus. Но тут возникают сомнения, особенно если взглянуть на семь новых построенных стадионов, каждый из которых обошёлся в $6,5 млрд. Когда ЧМ закончится, страна с её 2,8 миллионов жителей не сможет найти им применения. По имеющейся информации, Катар собираются оставить только три из них, а остальные снести, уменьшить или приспособить для других нужд.

Тень на ЧМ бросает также проблема с рабочими-иммигрантами. По некоторым сообщениям, на постройке объектов для чемпионата используется принудительный труд. Также есть информация о том, что в Катаре с 2010 года умерли тысячи трудовых мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеша и Шри Ланки. Правозащитники называют цифру в 6500 человек и утверждают, что многие из них приехали в страну как раз для того, чтобы строить объекты для чемпионата. Но для международной футбольной федерации ФИФА не имеют значения ни смерти работников, ни огромные траты, ведь для этой организации чемпионаты — основной источник дохода, на деньги с которого потом оплачивается вся остальная деятельность в течение четырёхлетнего цикла, заключает Focus.