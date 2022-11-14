Самовозгорание человека

Феномен самовозгорания человека впервые начал профессионально изучаться в конце XIX века. Тогда же была собрана подборка странных случаев, подходящих под этот феномен.

Вечером 16 января 1811 года 48-летний Игнатиус Мейер пошел спать в свою комнату в скромном доме деревни Вертельфельд, Германия. Его племянник и брат не заметили тогда в его внешности и поведении ничего странного или необычного, все было как всегда.

На следующее утро из его комнаты стало сильно пахнуть гарью. Когда племянник и сын открыли дверь, их окутала густая струя ядовитого дыма, но даже через нее они отчетливо увидели, что кровать Мейера горит.

Они начали экстренно таскать в комнату ведра с водой и заливать огонь, а когда наконец потушили, то с ужасом увидели на кровати тело Мейера, , лежащего на левом боку с подтянутыми коленями к нижней части живота. Лицо Мейера было “сожжено до углей”, волосы сгорели, а вся голова покрылась толстой “блестящей коркой”. Однако шея была почти не повреждена, пострадала лишь та ее часть, которую не закрывало одеяло.

Остальная часть тела тоже практически не пострадала, за исключением его правой кисти, которая была обожжена до “хрустящей корочки”, а также большого пальца правой ноги, который торчал через дыру в носке. Сам носок был полностью не поврежден.

Хотя подушка была опалена, она не была настолько обожжена, как следовало бы, учитывая, что голова, лежащая на ней, была полностью обуглена, а на одеяле вообще не было никаких признаков горения, хотя оно было покрыто “маслянистой и похожей на смолу сажей”.

Позже было отмечено, что единственными частями его тела, которые были обожжены, были те, которые выступали из-под одеяла, при этом все, что было прикрыто одеялом, осталось нетронутым. Точно так же все остальное в комнате было полностью не повреждено огнем.

Тщательный обыск не выявил в комнате Мейера ничего, что могло бы стать источником огня, а лампа на столе была изначально не зажжена. Это случай так и остался не раскрытым.

В марте 1814 года произошел случай с неназванной француженкой, которая была найдена мертвой при довольно странных обстоятельствах.

Сначала соседи женщины заметили звук, “как будто что-то жарится”, доносящийся из комнаты женщины, за которым последовал запах гари. Когда власти прибыли, они обнаружили в комнате тело женщины, лежащее на спине, с совершенно черным и обожженным лицом.

Остальная часть ее тела сначала казалась невредимой, но затем в ее груди была обнаружена дыра, которая, казалось, была опалена по краям, и когда ее осмотрели, было обнаружено, что внутренняя часть полости тела была полностью выжжена, а ребра стали очень хрупкими от жара огня, который похоже очень сильно горел внутри.

Было обнаружено, что конечности женщины находятся в таком же состоянии, кажутся нетронутыми на вид, но легко ломаются, обнажая обугленную плоть и пепел под кожей. Ее одежда и книга, которую она читала, были совершенно не повреждены.

Можно было бы предположить, что в теле женщины начался пожар, который выжег ее внутренности, повредив только те места, откуда он вышел, а именно дыру в груди и рот. Но как такое произошло? Неизвестно.

21 февраля 1821 года человек, известный только как “Ватин” из в Бове, Франция, навестил соседа, а затем отправился к себе домой около 11 часов вечера. Соседи видели как он вошел в свою комнату и погасил свет. На следующее утро в 8 часов сосед заметил густой дым, просачивающийся сквозь щели в двери Ватина, и когда он взломал дверь, он обнаружил, что обугленные останки Ватина лежат на полу и горят.

Пожар был потушен “большим количеством воды”, после чело тело Ватина осмотрели и пришли в полное недоумение от его вида. Для расследования был вызван врач Толсон и хирург Леларж, которые позже описали увиденное в немецком журнале Encyclopadie der gesammten Staatsarzneikunde:

“По сравнению с остальной частью комнаты, труп Ватина был в ужасающе плохом состоянии. Его лицо было опухшим и черновато-красным, как при смерти от удушья; его левая рука и левая верхняя часть туловища превратились в обожженные кусочки кости, а задняя и боковые части шеи Ватина были разрушены до позвонка.

Его правая рука покоилась на животе, но кисть и часть предплечья были уничтожены огнем. В его туловище обнаружили лишь легкие, сердце и печень, все сморщенные, высохшие и обескровленные, а все остальные внутренности исчезли.

Левое бедро Ватина превратилось в пепел; его правое бедро превратилось в кость. Кроме миски с небольшим количеством полусгоревших кусков еды, которая была куплена накануне вечером, больше ничего в комнате не сгорело”.

Наш следующий случай относится к Рождеству 1829 года, когда соседи Марии Жанны Антуанетты Балли из Парижа, Франция, почувствовали дым, идущий из ее комнаты, и пошли проверить ее.

“Я увидел шокирующее зрелище трупа Балли, сидевшего на стуле в углу комнаты, который был в довольно ужасном и загадочном состоянии. В то время как ее нижние конечности, голова, передняя часть шеи и верхняя часть плеч были целы; ее спина от ягодиц до задней части шеи и поясницы были полностью уничтожены огнем, сожжены до древесного угля.

Стул также сильно обгорел, а пол был покрыт толстым слоем черной сажи, но все остальное в комнате не сгорело, включая муслиновые занавески, которые находились всего в трех футах от тела”, – так один из очевидцев описал это в отчете.

В 1832 году случилась загадочная смерть женщины по имени Энн Нелис, которая жила со своим мужем в Дублине, Ирландия. Однажды вечером эти двое ввязались в пьяный спор, и Энн умчалась наверх, чтобы лечь спать.

На следующее утро горничная вошла в комнату и обнаружила мертвое тело миссис Нелис, сидящее в кресле:

“Стул стоял у стены, которая помогала поддерживать останки, и находился на некотором расстоянии от огня, который погас. Голова миссис Нелис опиралась на правую руку; ее туловище и одежда на нем сгорели дотла, хотя область таза, ноги, руки и голова, а также одежда, связанная с этими областями, были целы.

Лицо миссис Нелис выглядело обожженным, но ее волосы и бумаги, которые она в них вложила, не пострадали. Спинка и сиденье стула также не пострадали, но подлокотники были обуглены с внутренней стороны, которая должна была находиться рядом с телом миссис Нелис.

Больше ничего в комнате не пострадало от огня, хотя в воздухе стоял пронизывающий и неприятный запах, который сохранялся в течение нескольких дней после этого”.

Утверждалось, что в тот вечер она принесла в свою комнату свечу, и поэтому основная теория заключалась в том, что она была настолько пьяна от алкоголя, что огонь легко поджег ее, после чего жир женщины с избыточным весом действовал как своего рода фитиль, как свеча. Однако, почему ничего из вещей вокруг не было сожжено, так и не было объяснено.

29 июня 1852 год Джон Андерсон из Нэрна, Шотландия, перевозил по дороге сено, и в какой-то момент его повозку заметили на обочине дороги, извергающую дым. Когда к повозке подошел местный житель, он увидел как Андерсон вскочил из дыма, а затем перевернулся и упал на землю, после чего его тело сильно задымилось.

Подойдя ближе к телу, очевидец описал тело Андерсона как “безжизненное, черное, изуродованное и горящее”.

Свидетель позвал на помощь и огонь был потушен, открывая ужасающее зрелище. Все лицо мужчины было сожжено до такой степени, что глаза, нос и уши полностью сгорели дотла. Но, как ни странно, другие части его тела почти не пострадали, тело было лишь слегка опалено до колен. Его одежда в основном была тоже лишь опалена, за исключением нижней части штанин брюк.

Поблизости была найдена некая труба, но она была закрыта и не горела, и невозможно было определить, мог ли из-за трубы начаться пожар, причем достаточно сильный, чтобы сжечь тело человека так сильно за короткий промежуток времени. Кроме того, было довольно странно, что сено в тележке вообще не пострадало.

Тем не менее, официальная позиция властей заключалась в том, что причиной пожара стала труба, а также алкоголь, поскольку было обнаружено, что Андерсон в тот день много пил.

14 марта 1869 года в Абердине, Шотландия, доктора Александра Огстона и его отца, доктора Фрэнсиса Огстона, вызвали для расследования загадочной смерти 60-летней женщины, известной только как “миссис Варрак”, и их ждал довольно мрачный сюрприз.

Войдя в ее дом в 11 часов утра, они сразу же почувствовали запах, похожий на “смесь горящей соломы и горящих животных”, и вскоре они увидели его причину. Женщина лежала на боку в своей спальне, лицо и передняя часть мягких тканей ее головы были описаны как “полностью исчезнувшие, с черепом, похожим на обугленную оболочку”, а остальная часть ее тела была “жирным углем на глубину около дюйма”, из которого торчали обнаженные кости.

Ее живот был открыт и также обуглен, в то время как ее ноги превратились в “хрупкую жирную массу”:

“По сравнению с уничтожением тела Варрак, остальная часть комнаты, казалось, выглядела неплохо. Деревянная лестница под телом Варрак и непосредственно вокруг него обуглилась на глубину около четверти дюйма. Одна перекладина лестницы возле Варрак была точно так же обуглена на нижних двенадцати дюймах, а стена и оставшиеся перила над ней почернели от дыма.

В комнате, в которой обычно жила Варрак, рядом с тем местом, где она лежала, посреди стоял стул с обожженной спинкой и подлокотниками, полностью уничтоженными огнем… на сиденье были обнаружены лишь незначительные следы горения.

На кровати, примерно в двух футах от стула, лежал соломенный матрас, который лишь слегка обгорел в том месте, где он находился рядом со стулом. Стол из красного дерева,стоящий примерно в двух футах от стула, не пострадал, как и все остальное в комнате. Кресло находилось примерно в четырех футах от камина. На столе стояла пустая пивная бутылка, пахнущая виски”.

Врачи не смогли найти поблизости от тела женщины никакого источника пламени, а единственным очагом возгорания в доме был тлеющий на кухне уголь в камине,в то время как сын погибшей настаивал, что она ушла в свою комнату в 10 часов утра в добром здравии и без проблем.

Так как же она могла так воспламениться и как она могла быть полностью уничтожена пламенем за такой короткий промежуток времени, оставив остальную часть комнаты относительно невредимой?

Единственное объяснение, которое власти смогли придумать, заключалось в том, что женщина принесла в свою комнату золу от кухонного очага и что она была физически “гораздо более легковоспламеняющейся, чем обычный человек”. Вероятно, мы никогда не узнаем, что здесь произошло на самом деле.

24 декабря 1885 года мистер и миссис Патрик Руни наслаждались рождественским ужином со своим сыном в своем доме в Сенеке, штат Иллинойс, США, после чего сын оставил их, чтобы пойти наверх спать около 8 часов вечера.

Он утверждал, что, когда он поднялся наверх, его родители все еще пили на кухне, и в этом не было ничего необычного, но на следующее утро их наемный работник по имени Джон Ларсон заметил густой дым, исходящий из дома. Когда он отправился на расследование, он обнаружил следующее:

“Было найдено тело мистера Руни, лежащее на полу рядом с его кроватью. Спальня находилась рядом с кухней, и дверь была приоткрыта. На кухне на столе стояла наполовину сгоревшая свеча. Рядом со столом в полу была прожжена дыра размером два с половиной на три фута, через которую виднелась земля под домом.

В этой яме была куча пепла, в которой находились череп, шейная кость, несколько спинных позвонков и часть подвздошной кости – позвонки и подвздошная кость были почти полностью превращены в пепел – шесть дюймов правой бедренной кости и две человеческие ступни, все еще в ботинках… и оба обуглились.

В целом, тело миссис Руни, весившее ранее сто шестьдесят фунтов, превратилось в останки весом всего в двенадцать фунтов. Ничто другое на кухне не пострадало от прямого огня, но большая часть внутренних стен и мебели дома были покрыты “грязным, жирным, закопченным веществом”.

Считалось, что миссис Руни была поглощена огнем, а мистер Руни задохнулся от дыма, но как это произошло и почему огонь полностью испепелил женщину, оставив дом целым и невредимым, а сына живым наверху, можно было только догадываться.

Полиция поначалу посчитала, что это могло быть попыткой убийства, и что сам Ларсон поджег свою хозяйку, но наверху в его комнате на его подушке были обнаружены следы, которые, казалось, доказывали, что он спал в то время.

Так и не было установлено, что вызвало пожар в доме Руни и почему он нанес такой большой ущерб миссис Руни и при этом не тронул всех остальных.

18 февраля 1888 года 65-летний Александр Моррисон из Абердина, Шотландия, немного выпил и пошел спать в конюшню. Само по себе это было не так уж необычно, потому что было известно, что он часто спит в конюшне, но что странно, так это то, что произойдет дальше.

Между 8 и 9 часами утра следующего дня жена владельца конюшни увидела дым, идущий из отверстия в крыше, и когда они провели расследование, то обнаружили настолько ужасную сцену, что немедленно сообщили в полицию и врачу.

Когда они прибыли, они обнаружили Моррисона мертвым, а его тело “почти полностью превратилось в пепел” и обгорело так сильно, что его было почти невозможно узнать. Его конечности отвалились, а кости обнажились, но, как ни странно, сено вокруг него не загорелось.

Доктор Дж. Маккензи Бут предположил, что, поскольку не было никаких признаков борьбы или страданий, старик, вероятно, тихо умер либо до, либо после начала пожара, после чего жир тела стал похож на тело свечи, и пламя сделало свое дело.

Однако никакого источника пламени не было найдено, да и сам факт, что сено ничуть не загорелось, превращал все это в очень странную картину.

12 мая 1890 года доктору Б.Х. Хартвеллу из города Айер, штат Массачусетс, США, позвонила женщина, которая сказала, что ее мать сгорела заживо в лесу. Доктор из-за большого любопытства немедленно бросился посмотреть, что произошло, но когда он прибыл на место происшествия, все оказалось гораздо более странным, чем он представлял:

“Мать женщины была в состоянии полного горения, лежа лицом вниз, но только лицо, руки, верхняя часть груди и левое колено касались земли… остальная часть тела была поднята в воздух мышцами, которые напряглись под натиском огня.

Одежда была почти вся сожжена. Пламя исходило от плеч матери, обеих сторон ее живота и обеих ее ног и распространялось на расстояние от двенадцати до пятнадцати дюймов от тела”.

Когда Хартвелл приблизился к трупу, раздался слышимый треск, когда кости правой ноги жертвы сломались; это оставило правую ногу висеть на оставшихся сухожилиях и мышцах, поскольку половина из них уже была уничтожена огнем.

Несколько местных жителей в этом районе были вызваны, чтобы помочь потушить пламя, прежде чем оно разразилось полномасштабным лесным пожаром. Когда огонь наконец потушили, тело представляло собой обугленное месиво из расплавленного жира, обгоревшей плоти и торчащих костей.

Единственной вещью, которая, казалось, избежала гнева огня, была соломенная шляпа женщины, которая лежала рядом с ней в первозданном виде, а листья под ней были лишь слегка опалены. Когда дочь спросили о том, что произошло, она объяснила, что они работали там, расчищая землю от пней и корней, и что в какой-то момент ее мать просто “взорвалась” в огне.

Хотя неподалеку от женщин был небольшой костер, в котором они сжигали куски пней, он находился на достаточном расстоянии от тела, и женщина утверждала, что ее матери не было рядом с костром, когда ее охватило пламя.

Этот случай примечателен по нескольким причинам. Во-первых, погибшая женщина была худощавого телосложения и не пила – два фактора, которые в то время считались неразрывно связанными с феноменом самовозгоранием человека.

Кроме того, это, по-видимому, был один из немногих случаев, когда медицинский работник сам был свидетелем того, как тело человека горело. Сам Хартвелл так и не смог объяснить, как это произошло, и считал этот инцидент настоящей медицинской тайной.