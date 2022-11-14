Охота на ведьм в Индии: Тысячи убитых только в XXI веке

В Индии на днях толпа из двухсот человек из штата Бихар напала на женщину, обвинив ее в колдовстве, после чего жертву избили, облили бензином и подожгли. Женщина скончалась.

Полиция по горячим следам задержала лишь 14 человек, но еще 65 человек из толпы линчевателей были опознаны и находятся под подозрением.

Женщина по имени Рита Деви принадлежала к “запретной” касте, вероятно “неприкасаемых”. Она попала под подозрение местных жителей когда мужчина, разговаривавший с ней, вскоре был найден мертвым.

Указывается, что семья погибшего человека, который, как выяснилось позже, страдал от хронических болезней, обвинила в случившемся Риту Деви, а также вызвала экзорциста, чтобы тот разобрался в инциденте, и на это зрелище собралась большая толпа.

Но когда экзорцист не смог сказать им ничего внятного, разбушевавшаяся толпа пошла к доме Деви, где и убила ее. Останки Деви были извлечены из ее дома лишь когда она уже обуглилась.

По словам семьи Деви, в адрес убитой женщины и раньше поступали угрозы, последняя за месяц до трагедии, и они жаловались в полицию, но те ничего не сделали.

– Мы расследуем обвинения. Полиция могла бы действовать незамедлительно после того, как местный полицейский участок был предупрежден об угрозах, – сказал суперинтендант полиции Ашок Прасад.

Семья Деви, которая также подверглась нападению толпы, намерена получить финансовую помощь от властей.

– Проводятся рейды по задержанию скрывающихся. Мы распорядились наложить арест на имущество лиц, причастных к преступлению. Мы также приказали обеспечить безопасность и оказать финансовую помощь семье жертвы, – заявил чиновник Харприт Каур в интервью India Today.

Как сообщают журналисты, с 2001 по 2012 годы в Индии более двух тысяч человек были убиты таким же или иным образом из-за обвинений в том, что они ведьмы. С учетом этих цифр, с 2012 по 2022 годы жертв могло быть еще столько же, если не больше.

Больше всего “охота на ведьм” фиксируется в таких штатах как Бихар, Джаркханд и ближайшие к ним районы. Это слаборазвитые сельские регионы, где проживает большое количество малообразованных людей.