 

Das Erste – страна не войдёт в «тёмный туннель» — Нетаньяху пообещал сформировать успешное правительство

14.11.2022, 4:30, Разное
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В резиденции президента Израиля Ицхака Герцога экс-премьер Израиля Биньямину Нетаньяху официально получил мандат на формирование нового правительства страны, пишет Das Erste. На церемонии вручения он попытался развеять страхи либерально настроенных израильтян, что с приходом к власти его коалиции, в которую также входят праворадикальные партии, страна войдёт в «тёмный туннель». Он заверил, что создаст «стабильное, успешное, ответственное и деятельное правительство».


AP

Президент Израиля Ицхак Герцог официально передал экс-премьеру Биньямину Нетаньяху мандат на формирование нового правительства, пишет Das Erste. Своё решение глава государства объяснил тем, что у него наибольшие шансы на то, чтобы справиться с этой задачей, на которую ему теперь выделено четыре недели.

На церемонии вручения мандата в резиденции президента Нетаньяху попытался развеять страхи либерально настроенных израильтян, что с приходом к власти его коалиции страна войдёт в «тёмный туннель»: «Мы сделаем всё возможное, чтобы с Божьей помощью создать стабильное, успешное, ответственное и деятельное правительство».

Опасения у граждан страны вызваны тем, что праворадикальные партнёры Нетаньяху по коалиции из партии «Религиозный сионизм» требуют серьёзных изменений политического устройства страны, в частности настаивают на ослаблении судебной системы.

Если в этот раз Нетаньяху удастся сформировать правительство, это ознаменует его повторное возвращение в качестве премьер-министра. В истории Израиля никто кроме него так долго не занимал этот пост. Правоконсервативный политик был премьером в период с 1996 по 1999 годы, а потом с 2009 по 2021, напоминает немецкий телеканал.


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