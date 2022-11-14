 

Тенденции коротких ногтей на 2023 год: особенности маникюра и трендовые дизайны

14.11.2022, 3:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Красота в маникюре — это в первую очередь, ухоженные аккуратные ногти. Однако нейл-дизайнеры советуют не забывать и о трендах. В 2023 году в моде снова остаются короткие ногти. Что касается цвета и декора, то модницам стоит обратить внимание на несколько самых актуальных вариантах.

Белый маникюр

Одним из первых стоит упомянуть о белом покрытии для ногтей. В качестве альтернативы это могут быть молочный, кремовый, льняной и другие оттенки этого цвета.

Белый маникюр на коротких ногтях — классический выбор любительниц минимализма или романтического стиля. Однако такое покрытия может стать отличной базой для создания модного креативного дизайна.

Лаконично и всегда уместно будут смотреться геометрические узоры. Это полосы (тонкие и толстые), клетка, точки и зигзаги.

Для нежного легкого маникюра стоит выбирать рисунки растительного мира. Веточки, листья и цветы на белом фоне идеально подходят для коротких ногтей.

Эффектным дополнением нейтрального фона станет анималистический принт, нанесенный на несколько ногтей.

В качестве декора не помешает несколько страз, наклейка, фольга или сверкающие полоски.

Дизайн в красном цвете

Красный маникюр давно уже считается классикой, и в 2023 году он не сдает своих позиций. Из широкой палитры можно смело выбирать более яркие оттенки (томатный, алый), так и более темные насыщенные (кардинал, малиновый).

Маникюр в одном цвете без деталей выглядит сдержанно и элегантно, однако это лишь один из возможных вариантов. Красный отлично вписывается в дизайн колор блок, сочетаясь практически со всеми другими цветами. Из рисунков можно добавить цветочные элементы и геометрию.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица
Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой
“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Темный маникюр

Есть мнение , что черный, графитовый и темно-синий цвета не подходят для коротких ногтей. Однако это утверждение глубоко ошибочно.

Тем, кто еще не носил такой маникюр, самое время попробовать, так как в 2023 году такое оформление стало трендовым.

Черные ногти одинаково эффектно выглядят как с зеркальным топом, так и с матовым покрытием. Простое, но интересное решение — контраст матового и глянцевого эффекта.

Кроме того на темном фоне отлично смотрятся цветные стразы (одинаковые или разные по размеру), втирка, кусочки фольги, элементы геометрии и лунный рисунок.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01.22 / Мнение: Мюнхен. На грани войны

09.06.22 / Стало известно, к чему может привести злоупотребление антибиотиками

07.03.22 / Розмарин расслабит мышцы, хвоя взбодрит: эффект трав при принятии ванн

09.03.22 / Надежда Михалкова о влиянии фамилии на работу в кино: “Я много повидала критики и пренебрежения”

04.02.22 / Кремль подтвердил встречу Путина и Кадырова вечером 2 февраля

25.04.22 / Финны ограничили импорт электричества из России на случай возможных «издевательств»

01.03.22 / Принц Эдвард и звезда сериала “Бриджертоны” Реге-Жан Пейдж на гала-концерте в Лондоне

14.12.21 / Мнение: Анти-мода

29.07.22 / Скандалы: Между ворами заискрило

18.09.22 / Мнение: Цветет “Герань”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика