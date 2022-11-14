Тенденции коротких ногтей на 2023 год: особенности маникюра и трендовые дизайны

Красота в маникюре — это в первую очередь, ухоженные аккуратные ногти. Однако нейл-дизайнеры советуют не забывать и о трендах. В 2023 году в моде снова остаются короткие ногти. Что касается цвета и декора, то модницам стоит обратить внимание на несколько самых актуальных вариантах.

Белый маникюр

Одним из первых стоит упомянуть о белом покрытии для ногтей. В качестве альтернативы это могут быть молочный, кремовый, льняной и другие оттенки этого цвета.

Белый маникюр на коротких ногтях — классический выбор любительниц минимализма или романтического стиля. Однако такое покрытия может стать отличной базой для создания модного креативного дизайна.

Лаконично и всегда уместно будут смотреться геометрические узоры. Это полосы (тонкие и толстые), клетка, точки и зигзаги.

Для нежного легкого маникюра стоит выбирать рисунки растительного мира. Веточки, листья и цветы на белом фоне идеально подходят для коротких ногтей.

Эффектным дополнением нейтрального фона станет анималистический принт, нанесенный на несколько ногтей.

В качестве декора не помешает несколько страз, наклейка, фольга или сверкающие полоски.

Дизайн в красном цвете

Красный маникюр давно уже считается классикой, и в 2023 году он не сдает своих позиций. Из широкой палитры можно смело выбирать более яркие оттенки (томатный, алый), так и более темные насыщенные (кардинал, малиновый).

Маникюр в одном цвете без деталей выглядит сдержанно и элегантно, однако это лишь один из возможных вариантов. Красный отлично вписывается в дизайн колор блок, сочетаясь практически со всеми другими цветами. Из рисунков можно добавить цветочные элементы и геометрию.

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Темный маникюр

Есть мнение , что черный, графитовый и темно-синий цвета не подходят для коротких ногтей. Однако это утверждение глубоко ошибочно.

Тем, кто еще не носил такой маникюр, самое время попробовать, так как в 2023 году такое оформление стало трендовым.

Черные ногти одинаково эффектно выглядят как с зеркальным топом, так и с матовым покрытием. Простое, но интересное решение — контраст матового и глянцевого эффекта.

Кроме того на темном фоне отлично смотрятся цветные стразы (одинаковые или разные по размеру), втирка, кусочки фольги, элементы геометрии и лунный рисунок.