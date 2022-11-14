El Periódico – в Барселоне судят террористов, планировавших атаки на туристов и яхты российских предпринимателей

В Испании в понедельник начнётся суд против террористической ячейки, которая планировала атаки на туристов и яхты российских бизнесменов в Барселоне в период с 2016 по 2018 год, передаёт El Periódico. Испанская прокуратура просит для членов исламистской ячейки от 8 до 14 лет тюремного заключения.



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В понедельник уголовная палата Национального суда Испании проведёт судебный процесс против базирующейся в Барселоне террористической ячейки, которая планировала атаки на туристов и три яхты, принадлежащие российским предпринимателям, сообщает El Periódico.

По данным испанской прокуратуры, террористы предполагали совершить нападения в Барселоне в период с 2016 по 2018 год. Для этого члены ячейки прошли не только теоретическую подготовку «по постулатам радикального джихадистского салафизма», но и обучение изготовлению взрывчатки и обращению с другими видами оружия. Подозреваемые также приступили к обеспечению необходимым для совершения атак оружием.

«Вся деятельность, осуществляемая ячейкой, была разработана в соответствии с идеологией ИГ*», — считает прокуратура.

Предполагается, что ячейка поддерживала связь с организацией ИГ на Ближнем Востоке с помощью различных приложений, не связанных друг с другом. С их помощью «они могли ознакомиться с любым новым материалом, опубликованным по любому из официальных каналов террористической организации, и получать информацию о нападениях практически в режиме реального времени».

Прокуратура просит от 8 до 14 лет тюремного заключения для членов исламистской ячейки. Для лидера ячейки Р.Х., по кличке Рабех, там просят 14 лет. Его подозревают в «созыве собраний для обучения радикальной салафитской идеологии, предоставлении джихадистских пропагандистских материалов… навязывании правил поведения и мер безопасности, распределении задач и постановке целей» членам ячейки.

Прокуратура изъяла у ячейки все хранившиеся у них материалы, видеозаписи и записи разговоров. Среди них разговор, записанный 27 июня 2018 года на пляже Барселоны. Когда один из подозреваемых увидел, что несколько туристов смотрят на них, он сказал, что «терпеть их не может и что, если бы у него был автомат Калашникова, он бы начал стрелять и смог бы сделать не менее 60 выстрелов». Один из террористов также выражал желание взорвать одну из главных достопримечательностей Барселоны Собор Святого Семейства.

Как только ячейка стала достаточно идеологически сплочённой и её члены обучились использованию взрывчатки и другого оружия для террористических актов, они решили выбрать в качестве целей три яхты, принадлежащие российским гражданам, которые стояли на якоре в порту Барселоны. По данным El Periódico, одна из них — яхта Radiant, которая была построена для российского бизнесмена Бориса Березовского, вторая — Dilbar — миллиардера Алишера Усманова и третья — Hermitage — бизнесмена Анатолию Седых.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.