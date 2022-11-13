 

Кузьма и Демьян: что нельзя делать 14 ноября

13.11.2022, 23:45, Разное
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ИСТОРИЯ

В народе этот православный праздник называют также Кузьминки. По преданию Бог даровал братьям Кузьме и Демьяну возможность избавлять людей от всяких недугов. За помощь людям праведники не брали взамен ничего.

В своих благодеяниях они основывались на принцип Иисуса Христа “даром получили, даром давайте”. За это в народе братьев стали называть бессеребрениками. Кузьму и Демьяна погубил их наставник по врачеванию, который позавидовал им. Он завлек братьев в горы, где расправился с ними.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

В народе 14 ноября является особенным днем для тех, кто не замужем. В этот православный праздник девушки готовили вкусный обед и угощали им всех родных, чтобы святые помогли им вскоре удачно выйти замуж.

Если девушке удавалось приготовить вкусные угощения, значит в скором времени она могла выйти замуж удачно. Если же еда выходила пресной и скудной, о замужестве можно было не мечтать.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 14 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

В этот церковный праздник принято давать милостыню просящему. При этом ни в коем случае нельзя смотреть ему в глаза, иначе отдашь свое счастье вместе с подаянием.

Нельзя в этот день конфликтовать с близкими. Если вы с кем-то из родных давно враждуете, в этот день следует наладить отношения и пригласить их в гости. Люди верили, что святые браться Кузьма и Демьян обязательно оценят такие старания и даруют семье крепкий брак, где муж — верный семьянин, а жена — добрая хозяйка.


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