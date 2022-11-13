Мнение: Игра без смысла и цели

Сегодня «уходит на зимние каникулы» чемпионат России по футболу. Уходит, надо сказать, рановато по еще прошлогодним меркам – последние лет 10 чемпионат заканчивали вообще в начале декабря, буквально играя последние туры на снегу при минусовой температуре. Сейчас – вроде как благодаря уникальному «зимнему» чемпионату мира в Катаре – закончили в более разумные сроки, во всяком случае, до снега. Хотя тоже получилось нелепо: членство РФ в ФИФА и УЕФА приостановили, ее саму и ее клубы из всех международных турниров выкинули, причем бессрочно – но вот поди ж ты, какая паинька: все прерывают национальные чемпионаты – и Россия прерывает.

Но еще интереснее другое: я всё жду – когда российские футболисты поймут, что им в буквальном смысле не за что соревноваться? Титул чемпиона «занят» – его хоть сейчас можно вручать «Зениту», команде «Газпрома», которая сильнее всех прочих команд в РФ на порядок. А за что еще бороться? Никаких «выходящих» мест больше нет – некуда выходить, российские клубы отовсюду исключили. Нет для нас ни Лиги Чемпионов, ни Лиги Европы – лишили всего. Следовательно, в чемпионате что третье место, что пятое, что десятое – один хрен.

И уехать в индивидуальном порядке из российского чемпа почти нереально – за ним мало кто следит, он изгой. Сильные игроки к нам залетают разве что от безысходности – как уголовник Промес из Спартака, над которым в родной Голландии в буквальном смысле висит уголовное дело, и игра в Европе для него просто заказана.

Нет, в самом деле – откуда игрокам российского чемпа брать мотивацию? Думаю, в связи с этим мы еще увидим, если доживем, весной массу удивительных игр.