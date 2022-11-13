 

Мнение: Игра без смысла и цели

13.11.2022, 23:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня «уходит на зимние каникулы» чемпионат России по футболу. Уходит, надо сказать, рановато по еще прошлогодним меркам – последние лет 10 чемпионат заканчивали вообще в начале декабря, буквально играя последние туры на снегу при минусовой температуре. Сейчас – вроде как благодаря уникальному «зимнему» чемпионату мира в Катаре – закончили в более разумные сроки, во всяком случае, до снега. Хотя тоже получилось нелепо: членство РФ в ФИФА и УЕФА приостановили, ее саму и ее клубы из всех международных турниров выкинули, причем бессрочно – но вот поди ж ты, какая паинька: все прерывают национальные чемпионаты – и Россия прерывает.

Но еще интереснее другое: я всё жду – когда российские футболисты поймут, что им в буквальном смысле не за что соревноваться? Титул чемпиона «занят» – его хоть сейчас можно вручать «Зениту», команде «Газпрома», которая сильнее всех прочих команд в РФ на порядок. А за что еще бороться? Никаких «выходящих» мест больше нет – некуда выходить, российские клубы отовсюду исключили. Нет для нас ни Лиги Чемпионов, ни Лиги Европы – лишили всего. Следовательно, в чемпионате что третье место, что пятое, что десятое – один хрен.

И уехать в индивидуальном порядке из российского чемпа почти нереально – за ним мало кто следит, он изгой. Сильные игроки к нам залетают разве что от безысходности – как уголовник Промес из Спартака, над которым в родной Голландии в буквальном смысле висит уголовное дело, и игра в Европе для него просто заказана.

Нет, в самом деле – откуда игрокам российского чемпа брать мотивацию? Думаю, в связи с этим мы еще увидим, если доживем, весной массу удивительных игр.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09.22 / Володин встретился с Алиевым и руководством парламента Азербайджана

06.06.22 / В России запустят новый вид ипотеки под 5 процентов

21.01.21 / Скандалы: «На фабрике троллей аврал»

15.09.22 / “У меня-то все получится”: старуха Сябитова насела на любителя малолеток Ди Каприо

15.10.22 / Теннисист Даниил Медведев впервые стал отцом

26.10.22 / Нежирный йогурт, фруктовые соки и кетчуп: пять скрытых источников сахара, из-за которых незаметно набираются килограммы

10.07.22 / Современный зерноуборочный комбайн TORUM 785 российского производства 2022 года

01.06.21 / Яна Рудковская, Надежда Оболенцева и другие гости закрытого ужина Vogue

14.09.22 / Не надо нам этого счастья: насмотревшиеся на личную жизнь Яковлевой сыновья пошли в другую сторону

04.08.22 / Квартиры-студии дорожают быстрее всего

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика