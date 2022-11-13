Ученые раскрыли способ увеличить эрекцию с помощью ботокса

Исследователи пришли к выводу, что ботокс может помочь мужчинам наладить сексуальную жизнь. Команда медиков-ученых во главе с урологом Равадом Абу Заром из Свободного университета Брюсселя сделала вывод, что проблема с эрекцией легко решается с помощью инъекций, пишет сайт “Подмосковье сегодня”.

Лечение проходит таким образом: в основание мужского полового органа делается укол ботокса. Это приводит к временному расслаблению гладких мышц стенок кровеносных сосудов. Далее лекарство блокирует нервные импульсы, которые обычно сжимают эти мышцы, и приток крови увеличивается.

Установлено, что достигнутый результат будет длиться в течение примерно трех месяцев после проведения процедуры. Стоит отметить, что официально делать уколы для увеличения эрекции пока запрещается.

При этом уролог, андролог Дмитрий Тикоцкий считает, что в настоящее время мужчинам пока лучше обратиться к уже проверенным способам решения проблем в сексуальной жизни.

“Нет однозначного результата данного исследования. Возможно, от такой методики действительно будет положительный эффект, но нужно гораздо больше данных и исследований”, – заявил врач.

По его словам, должно быть проведено больше исследований на этот счет, и только тогда можно делать выводы.