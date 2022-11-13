 

Люди не могли сдержать слез: повзрослевшую красавицу-дочь сочли реинкарнацией Началовой

13.11.2022, 22:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Неделя моды Estet Fashion Week – главное модное событие это осени. Это не только показы сезонных коллекций и демонстрация трендов, но и возможность увидеть ярких звезд – и на подиуме, и на сцене.

Сенсацией 20-го юбилейного сезона международной ювелирной недели стала Вера Алдонина. И сразу стало понятно – перед нами звезда. Она вышла на сцену с песней Уитни Хьюстон I have Nothing. из фильма “Телохранитель”. Символично, и то, что композиция в этом году отмечает 30-летие, и то, что именно с этим хитом на этой же модной неделе весной 2018-м года выступала и Юлия Началова. Ее ждал триумф! Фурор! До ее трагической смерти оставался всего год…

Тогда Юля выступала в черных брюках и пиджаке, а Вера выбрала элегантное черное платье. И когда зазвучали первый аккорды, на секунду показалось, что перед зрителям – сама Началова. Так похожи их великолепные сильные голоса!.. Кажется, они проникают сразу в людские сердца!..

Люди в зале не скрывали слез. А после выступления подходили к Вере со словами поддержки, восхищения, одобрения и благодарности. Красавица-дочь Началовой всех потрясла в этот вечер.

Вера Алдонина уже выиграла множество музыкальных конкурсов. И если она решит стать эстрадной певицей, это будет правильно – у нее есть все данные для этого.

Поддержать Верочку приехали ее бабушка и дедушка – Таисия Николаевна и Виктор Васильевич. Они во внучке души не чают, а она растет достойной, скромной, умной девушкой.

Мама бы точно ею гордилась.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04.22 / Мнение: Повреждения РК “Москва”

20.05.22 / Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 мая

11.08.22 / Мнение: «Ветераны России» требуют запретить рэп

08.03.21 / “Сдать до полуночи”: в Костроме женщин-медиков предупредили об ответственности за присвоение себе подарков от властей на 8 марта

25.03.22 / А что насчет WhatsApp? Какими продуктами Meta* можно пользоваться россиянам

30.12.20 / После скандала в Twitter Американская шахматная ассоциация разрешила смену пола короля во время игры

18.10.20 / Трампа уличили в раздаче продуктовых наборов избирателям

16.07.21 / Дэвид Бекхэм с сыновьями Ромео и Крузом перекрасили волосы, но Виктория Бекхэм это не оценила

10.04.22 / Мнение: Превращение вонючего газа в демократический

30.06.22 / Суд лишил вдову Дмитрия Босова прав на активы покойного мужа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика