Мнение: Почему Украине не дадут захватить Россию

(по следам моих стримов)

Пояснение: “По следам моих стримов” – это уже почти постоянная рубрика, ввел я ее потому, что многие вещи, которые я пишу здесь, действительно еще раньше приходили мне в голову и были озвучены впервые на моих стримах в Ютубе по пятницам, при ответах на вопросы моих тамошних въедливых и очень подкованных комментаторов.

Вопросы типа “А что если Украина разобьет Россию и, как Польша в 1612 году, захватит Кремль?!” еще полгода назад воспринимались всеми как несмешная фантастика, но как-то чем ближе к зиме, тем серьезнее стали звучать. Вот уже пошли и какие-то практические пугалки – как буквально несколько дней назад, когда какой-то из украинских командиров вдруг предположил, что Украина вполне может “внезапным ударом” прорваться через границу где-то из Харьковской области “небольшой группой” в 20-30 тысяч человек – и типа рвануть вдоль трассы М2 прямо на Москву, по шоссе, так сказать, энтузиастов… Ночной марш – и вот уже “встречай, столица!” Конечно, безумное предложение все тут же обсмеяли как могли, например, фразами “ну если только не будет пробок” – которые, правда, тут же встретили обоснованное не менее юмористическое возражение “что-то я не знаю танка, который стоял бы в пробке”.

Я в начале “нулевых” работал на Украине на выборах, причем как раз в Донбассе, и мы с приятелем Тимофеем на его видавшем виды “Вольво” много раз катались туда-сюда в Горловку как раз по этой трассе через Харьков – так что дорогу я себе прекрасно представляю. Там есть участки платной дороги – но, опять же, украинская БТГ, думаю, сможет решить вопрос, в крайнем случае – поменяет гривны на рубли. При тимофейской безбашенной манере вождения мы добирались часов за 15 – на танках точно быстрее не будет, но в сутки можно уложиться.

Вопрос – можно ли уже начинать бояться? Думаю, нет – даже при всех текущих “успехах” и славе русского оружия. При этом я, при всем накале истерии тех же “военкоров” и холмогоров, отнюдь не исключаю, что “русский фронт” в тех или иных местах вполне может посыпаться, и окончательно деморализованные мобики могут разбрестись кто куда… но дело не в них.

Надо просто понимать, что окружающий мир, а прежде всего США и Европа, все же вступили в эту войну на стороне Украины вовсе не из одной лишь симпатии к Украине, а если точнее – это вообще не было основным мотивом. Цель “сделать Украине хорошо” не является основной (если вообще есть такая цель).

Также, хотя многим это понять еще труднее, ни “уничтожение Путина”, ни даже “уничтожение России” не являются целями окружающего нас мира: первое слишком мелко (да и бессмысленно), второе по большому счету невозможно, если иметь в виду не политическую форму, а сущность. А что же тогда ОНИ хотят?!

Достаточно очевидно, что одна из реально ГЛАВНЫХ целей Мира в этом противостоянии – не допустить возникновения “славянского альянса” России и Украины любой ценой. По простой причине – такой альянс стал бы потенциально опасной и агрессивной угрозой с Севера всей Европе (нет никаких гарантий, что, присоединив Украину, вновь созданный монстр вдруг не захотел бы начать поглощать прочих соседей – тем более, что безмозглые российские “военные аналитики” на своих пропагандистских передачах абсолютно не стеснялись озвучивать такие планы еще даже до 24 февраля). Словом, всестороннюю поддержку Украины можно рассматривать как довольно редкий прецедент “учета уроков истории” со стороны современных политиков – как если бы Запад в 30-е годы не промолчал, а отчаянно бы вцепился в Чехословакию или в Польшу, не давая Гитлеру поглотить эти страны.

Слышу недоуменные возгласы: “Ну и? Так если нынешние вдруг поняли, кто здесь новый Гитлер, и твердо решили дать ему отпор – откуда ж тогда странная идея, что Запад не даст Украине окончательно разгромить “силы зла” в лице РФ, захватив при удобном случае даже Кремль?!”

Ответ: конечно, не даст! Еще раз напомню: главное для Мира (который мы ошибочно обозначаем как “Запад”) – не дать воссоздать АЛЬЯНС России и Украины! Собственно, нападение Путина на Украину как раз и было попыткой вернуть Альянс силой, ПРИНУДИВ Украину “хоть тушкой, хоть чучелом” войти в него.

Но что будет, если всё произойдет наоборот, то есть не российские войска пройдут парадным маршем по Крещатику, а ВСУ таким же маршем – по Тверской? Безусловно, в соответствующих случаях обольются кровью сердца соответствующих патриотов – украинских или русских; однако – и в этом парадокс – с точки зрения Мира не изменится практически НИЧЕГО. В обоих случаях на планете возникнет тот же Альянс, а такие детали, как “где будет столица” – в Москве или Киеве – очень важно для щирых патриотов с обеих сторон, но совершенно неважно в глобальном плане.

Даже, пожалуй, для Мира полная победа украинцев над Москвой представляется едва ли не более пугающей с точки зрения международной безопасности, поскольку за прошедшие почти 9 месяцев украинцы проявили себя как более живые, гибкие и удачливые, чем их российские визави на всех буквально уровнях – на море, на суше и в воздухе, в политической, военной и международной сфере. Причем – изначально очень сильно уступая буквально по всем параметрам!

Да и то – если сравнить: со стороны РФ – какие-то проворовавшиеся старцы-мастодонты, у которых всё неизменно “по плану” (никто, считая их самих, не знает какому), а со стороны Украины – молодые, злые, голодные и веселые, с горящими глазами, все как на подбор!

Вопрос на засыпку: если представить гипотетический альянс Россия-Украина, кто выглядит опаснее для Мира в его главе – нынешнее руководство Украины или нынешняя ОПГ (объединенная политическая группировка) РФ? Ответ (с точки зрения Мира) очевиден.

И вот именно ПОЭТОМУ никаких “маршей на Москву” со стороны Украины НЕ БУДЕТ. Даже тогда, когда возможность такого станет совсем реалистической. Террористические обстрелы, разжигающие взаимную ненависть – вполне, это не возбраняется (возможно, даже поощряется – поскольку в русле общей стратегии “никакого Альянса!”). Захват – ни боже мой.

Так что те, кто уже перепугался “нападения страшных укров” – могут выдохнуть. И начинать бояться по-настоящему грозных и почти неизбежных в скором будущем вещей – разрухи, голода, террора и полной безнадёги.

Есть ли выход? Выход есть, и он прост в описании. ЛЮДЕЙ нет.