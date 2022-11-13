Срочно: стало известно об уходе Лаймы Вайкуле

На ее долю выпало немало хлопот, в том числе рак, который звезда чудом поборола. Тяжелая болезнь оставила плачевный отпечаток на внешности знаменитости. Лайма Вайкуле стала носить парик. В Сеть просочилось фото певицы, где та выглядит растрепанной и неопрятной. Народ ахнул.

Стилист по волосам Юлия Обухова дала понять, что артистке нужно срочно брать себя в руки, ведь на голове у нее отнюдь не эффектный аксессуар, а самый настоящий “валенок”. Все запущено до катастрофического состояния.

По словам эксперта, уход Лаймы Вайкуле за париком явно плохой, ведь искусственные волосы требуют особого внимания. Прежде чем нацепить пряди на макушку, надо позаботиться об их презентабельности.

“Парик тоже нужно мыть, расчесывать и правильно хранить. И уход за ним порой более тщательный, чем за своими волосами”, — отметила стилист.

Столкнувшись с онкологией, Лайма Вайкуле совсем плюнула на красоту. Даже если парик испорчен, с ее достатком достаточно легко приобрести новый, чтобы на голове не было лохматого “гнезда”.

Тем не менее Лайма Вайкуле достигла почтенного возраста, ей 68 лет. У пожилых людей внешность так или иначе уходит на второй план, главное — здоровье. Увы, по слухам знаменитость сейчас едва ли не спасается от смерти.