В магистратуру будут зачисляться только студенты с красным дипломом

Минпросвещения сообщило об изменениях правил

зачисления студентов российских вузов в магистратуру. Получить вторую ступень

высшего образования смогут только студенты, окончившие бакалавриат с красным

дипломом.

Замминистра Татьяна Мосина объяснила новую меру необходимостью выполнять «различные государственные планы», а

также планами по демонтажу Болонской системы образования. По словам чиновницы,

магистры не пользуются спросом на рынке труда, а два года, проведённые в вузе,

могут пройти гораздо продуктивнее, если заниматься в это время строевой и общефизической подготовкой. В 2023 году количество поступающих в

магистратуру, согласно оценкам ведомства, снизится на 92%.

«Теперь каждый студент будет получать автомат.

Кто-то в вузе от своих преподавателей, кто-то в армии от военкома. Обучение в

бакалавриате имеет смысл, однако магистр – это бесплодный гомункул Болонской

системы. Люди зря тратят время на получение этой степени. В конце концов,

ефрейтор – звучит куда более гордо, чем магистр. Здоровые и крепкие улицы,

окончившие бакалавриат, должны мечтать о получении воинского звания, а не

второй бесполезной бумажки», – пояснила Мосина.

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