 

В магистратуру будут зачисляться только студенты с красным дипломом

13.11.2022, 17:33, Разное
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Минпросвещения сообщило об изменениях правил
зачисления студентов российских вузов в магистратуру. Получить вторую ступень
высшего образования смогут только студенты, окончившие бакалавриат с красным
дипломом.

Замминистра Татьяна Мосина объяснила новую меру необходимостью выполнять «различные государственные планы», а
также планами по демонтажу Болонской системы образования. По словам чиновницы,
магистры не пользуются спросом на рынке труда, а два года, проведённые в вузе,
могут пройти гораздо продуктивнее, если заниматься в это время строевой и общефизической подготовкой. В 2023 году количество поступающих в
магистратуру, согласно оценкам ведомства, снизится на 92%.

«Теперь каждый студент будет получать автомат.
Кто-то в вузе от своих преподавателей, кто-то в армии от военкома. Обучение в
бакалавриате имеет смысл, однако магистр – это бесплодный гомункул Болонской
системы. Люди зря тратят время на получение этой степени. В конце концов,
ефрейтор – звучит куда более гордо, чем магистр. Здоровые и крепкие улицы,
окончившие бакалавриат, должны мечтать о получении воинского звания, а не
второй бесполезной бумажки», – пояснила Мосина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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