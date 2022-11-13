Мнение: Справедливость и кувалда

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала комментарий хозяина «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина про «видео с неким Евгением Нужиным, которого якобы казнили за то, что он, будучи бойцом ЧВК "Вагнер", сбежал на сторону противника».

Дословно: «Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке – собачья смерть". Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съёмок, ни одно животное не пострадало».



Отсюда

«Справедливые люди», восстанавливающие справедливость при помощи кувалды – это, конечно, лютое средневековье. А само слово «окувалдование», придуманное Пригожиным или его пиарщиками – чудовищно.

Видимо, каждая страна имеет такие ЧВК, таких пригожиных, и такую справедливость, какие заслуживает. Или я не прав, и комментарий Евгения Пригожина – совсем о другом?

На снимке: Евгений Пригожин – справа,фотография отсюда

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