 

Мнение: Рассказ о часиках

13.11.2022, 15:25, Разное
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В письме ссылка на прекрасный рассказ, прочитайте его, друзья.

Это притча, написанная в стиле сурового реализма с чертами натурализма и сентиментализма, по смыслу – антиутопия, по жанру – новелла, по духу – сатира.

Произведение короткое, но очень насыщенное.

Давайте обсудим самые яркие и емкие с точки зрения психологии и социологии моменты.

mi_piace_tanto

Уважаемая Эволюция, очень хочу попросить вас, если посчитаете возможным и нужным, разобрать в блоге рассказ пулитцеровского лауреата Джеффри Евгенидиса «Спринцовка».

https://litresp.ru/chitat/ru/Е/evgenidis-dzheffri/najti-vinovatogo/3?ysclid=l9ve42c1tf514378300

Рассказ затрагивает темы, не раз обсуждавшиеся в вашем блоге: тикающие часики у женщины 40+, решение родить ребёнка от донора. А еще, как мне показалось, очень своеобразно не затрагивает тему самоуважения у мужчины, который в этой ситуации решился на подмену. Очень много вопросов остается после прочтения у человека с плохими границами: что сделал герой со своей фигурой, выиграл ли биологически и компенсирует ли этим хоть что-то, остался ли у него косяк перед героиней или родившимся ребенком. Хочется надеяться, что хоть что-нибудь в этом тексте может оказаться уместным и иллюстративным. Хотелось бы увидеть ситуацию и текст вашими глазами.

Спасибо, что вы вернулись. И за ваш прекрасный блог.

Источник: Эволюция


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