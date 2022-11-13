Как сделать образ несложным и стильным одновременно: модные трюки на все случаи жизни

Составление красивого и модного образа во многом зависит от деталей, так как именно они оказывают наибольшее влияние на конечный результат. Очень важно правильно подобрать повседневный лук, чтобы выглядеть восхитительно, но при этом не перестараться.

Вот некоторые хитрости и стилистические приемы, благодаря которым можно обновить свой наряд без особых затрат.

Добавить топ оверсайз

Если создаваемый образ кажется достаточно скучным и однообразным, то можно все легко изменить при помощи негабаритного топа. Такой предмет гардероба выглядит очень эффектно и стильно.

Однако не стоит переусердствовать с вещами оверсайз. То есть, если верх габаритный, то низ обязательно должен оставаться приталенным. Чтобы выглядеть красиво и модно, достаточно изменить только лишь одну деталь образа.

Многослойность

Этот стилистический прием особенно актуальный в холодное время года и никогда не выходит из моды. Под любое легкое и воздушное платье длины миди можно надеть ботфорты и водолазку. Это отличный вариант для создания стильного образа. При этом можно будет себя чувствовать максимально комфортно.

Кроме того, можно создать довольно простой образ, состоящий из однотонной водолазки и брюк. Такой наряд можно несколько усложнить, если надеть поверх рубашку.

Многослойность подразумевает под собой добавление осеннего пальто в зимний гардероб. Чтобы чувствовать себя комфортно, достаточно надеть под низ дутый жилет.

Можно смело экспериментировать. Самое главное – помнить о том, что каждый последующий слой должен быть объемнее предыдущего.

Добавить ремень

Выбирая наряд негабаритного стиля, можно добавить красивый ремень. Это позволит обновить образ.

Это даст возможность подчеркнуть талию и сделать образ более интересным. Это отличный аксессуар, который позволяет сделать любую одежду более эффектной и элегантной. Можно модернизировать одежду и при помощи ювелирных украшений и тем самым подчеркнуть свой стиль.

Смена функции

В последнее время такой метод стилизации набирает все большую популярность. Он подразумевает под собой то, что вещь используется не по своему прямому назначению.

Это означает то, что свитер надевается поверх пальто вместо шарфа, платок имитирует топ, а шнурок используется вместо пояса для пальто или же брюк.

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Это довольно интересный и необычный прием, а также хорошая возможность разнообразить даже самые незамысловатые образы.

Аксессуары

Ювелирные украшения и различные аксессуары помогают обновить наряд. Чтобы выглядеть красиво и модно, стоит использовать наслоение нескольких аксессуаров.

То есть, отлично будет смотреться сочетание нескольких цепочек и ожерелий разного размера и дизайна.

Также дополнить одежду помогут часы, браслеты и даже серьги. Самое главное, подобрать их так, чтобы они были достаточно заметными и яркими.

Они делают внешний вид более интересным и привлекают к себе внимание.

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Добавить контраст

Всевозможный контраст стилей и фактур, а также мужского и женского является отличным стилистическим приемом, который позволит завершить образ и сделать его более интересным.

Например, можно красиво сочетать кожаные брюки или сатиновые юбки вместе со свитером крупной вязки. Кожаные косынки и панамы хорошо смотрятся вместе с меховыми изделиями.

Есть множество различных вариантов тканей и фактур, которые можно красиво комбинировать между собой.

Контрастом стилей станет сочетание брючного костюма и кроссовок или же грубых ботинок. Это смотрится красиво и привлекает к себе внимание.

Интересно выглядит сочетание спортивных брюк вместе с классическим блейзером или пальто.

В последнее время актуальным является комбинирование грубого и женственного. Например, интересно выглядит платье, выполненное в бельевом стиле, вместе с объемным пиджаком оверсайз.

Модное цветовое сочетание

Монохромный наряд является самым настоящим трендом. В итоге получается просто шикарная комбинация, которую стоит выбрать, чтобы выглядеть элегантно.

Красиво смотрится бежевый цвет, который можно сочетать с любым другим красочным предметом гардероба.

Стильная сумка

Если одежда довольно незаметная и невыразительная, то оживить ее можно при помощи правильно подобранных аксессуаров. Отличным решением станет модная сумка.

Это может быть как негабаритная модель, так и микросумочка. В любом случае все это будет смотреться просто невероятно и очень стильно.