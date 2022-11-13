 

Мнение: Если вы купили фильм, это ещё не значит, что он ваш

13.11.2022, 11:25, Разное
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Сони удаляет фильмы, принадлежащие пользователям Плейстейшн Стор. Купил несчастный немец «Джанго», «Пилу» и «Голодные игры», а ему приходит письмо: так и так, пересматривайте в последний раз, в августе удалим. Сони с кем-то там не договорился, лицензии не продлили, и вот, пожалуйста, теперь законопослушный бюргер должен страдать (ссылка).

Мне это напомнило знаменитую сценку из советского боевика. Бандит проиграл там в карты чужой золотой зуб, а потом попытался силой забрать зуб у владельца (ссылка).

— Нет фарта! Проигрались мы с тобой. Открывай рот, сейчас будем рвать зуб…
— Это мой зуб.
— Какой глупый! Он не твой, даже не мой, понял? Он ихний!

Вот так и Сони. «Какой глупый бюргер! Фильм не твой, даже не мой, понял? Он ихний!».

Корень проблемы Сони, разумеется, тот же, что и в советском боевике. А именно — бездействие правоохранительных органов, которым следовало примерно наказать корпорацию за творимое бесчинство.

Проще говоря, депутаты Бундестага должны принять закон, согласно которому легально купленный фильм остаётся у пользователя навечно, что бы там у продавца ни происходило, а за попытку пошуршать на чужих жёстких дисках корпорацию наказывают так, чтобы от слова «копирайт» у членов совета директоров начинали руки трястись.

К России, впрочем, это тоже относится. Вся система копирайта нуждается в серьёзной реформе, в значительном урезании прав паразитов, которые стригут купоны с авторских прав, но при этом не вкладываются в должной мере в авторов. Свою главную задачу, — поощрение авторов, учёных и изобретателей, — нынешняя система копирайта выполняет явно не лучшим образом.

Источник: Место для дискуссий


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