“Попытка не сойти с ума”: кукующая в Израиле Пугачева ухлестывает за новым мужиком

Осевшая в Израиле Алла Пугачева приняла участие во встрече бывших соотечественников. Бывшие звезды собрались вместе в одном из ресторанов Тель-Авива.

На фотографии, которой в соцсетях поделился Михаил Шац*, было видно Аллу Пугачеву, Максима Виторгана, Семена Слепакова и многих других. Из подписи к фото можно сделать вывод, что сборище получилось абсолютно стихийным и случайным.

С этим, однако, не согласен продюсер Дмитрий Ашуров. Он уверен, что Алла Пугачева следует своей старой привычке: брать звезд под свое крыло. Таким образом, вначале она ухлестывает за каждым новым мужиком или женщиной, а затем те становятся ее свитой.

Примадонна, по мнению продюсера, не привыкла быть одна. Пока муж колесит по миру, а дети сидят на уроках в школе, кукующая в одиночестве Пугачева не знает, чем себя занять. Именно поэтому она и выступила с инициативой о встрече. Это, по мнению Дмитрия Ашурова, “попытка не сойти с ума от одиночества”.

Добавил эксперт также то, что в России Пугачева всегда проявляла себя как лидер, поэтому теперь объединяет всех, чтобы “не быть отшельницей”. Более того, Дмитрий Ашуров считает, что Алла Пугачева организовала тем самым некий аналог своих “Рождественских встреч”.

* – внесен Минюстом в список иноагентов.