Выслушать каждую точку зрения и каждый народ — на саммите G20 Россия обратится с посланием к развивающимся странам (если ее кто-то будет слушать)

В Кремле мечтают о новой глобальной финансовой системе, смещении политического веса в Евразию, укреплении организаций, в которых ведущую роль играют развивающиеся страны, пишет Das Erste. По словам Владимира Путина, Запад, навязывающий «единую истину», «не способен единолично управлять человечеством», и «для построения симфонии человеческой цивилизации» необходимо принимать во внимание «каждую точку зрения, каждый народ, общество и культуру». Как считает издание, именно с таким посланием РФ выступит на предстоящем саммите G20.



AP

«Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны», — пророчил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в конце октября. По его словам, Запад больше «не способен единолично управлять человечеством», передаёт Das Erste.

В концерте великих держав происходят «тектонические изменения»: «Нарождаются новые центры силы, в основном в Азии, конечно. Африка впереди ещё. Да, Африка — очень бедный континент пока, но смотрите, потенциал какой колоссальный! Латинская Америка. Всё это будет точно совершенно развиваться».

И развиваться так, подчеркнул президент России, как они сами считают нужным, а не так, как того хотят западные страны.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди как никто другой выступает за такую ​​независимую политику, в основе которой лежат прежде всего национальные интересы — Путин с похвалой признает это: Моди, «как ледокол, движется спокойно в нужном для Индийского государства направлении». Путин считает, что за такими странами как Индия не только большое будущее, но и растущая роль в международных делах.

Не говоря уже о Китае, чей лидер Си Цзиньпин называет Путина «своим другом». РФ и Китай уже расширили расчёты в национальных валютах, что, по мнению Путина, должно создать прецедент. Не так просто «выйти из доллара», который США и Запад в целом используют «как оружие», но всё больше стран «задумываются» об этом «на будущее».

В Кремле уже мечтают о новой глобальной финансовой системе, крупных рынках сбыта за пределами Европы, смещении политического веса в сторону Евразии, укреплении организаций, которые до сих пор были маргинализованы на международном уровне и в которых ведущую роль играют такие страны, как Бразилия, ЮАР, Саудовская Аравия и Турция. И, конечно, страна — хозяйка саммита G20 — Индонезия.

«Президент Видодо, когда звонит мне, обращается ко мне со словами «брат». Я ему говорю то же самое. Мы дорожим отношениями, которые у нас сложились с Индонезией», — заявил Путин представителю страны, расположенной в Юго-Восточной Азии. От слов Путина последний явно «пришёл в восторг».

Он также высказался против создания новых блоков в Азии: попытка перенести в Азию провалившуюся систему блокового мышления из Атлантического региона — «без сомнения, вредная затея». «Будущее мировое устройство формируется на наших глазах, и в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины», — потребовал Путин. В расчёт он принимает только те страны, которые, по его мнению, имеют право на независимость, — в этот список не входят ни Украина, ни Тайвань, считает издание.

Только на этом основании «планета строит симфонию человеческой цивилизации». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров должен задать соответствующий тон на Бали. В унисон с партнёрами. Дисгармония с представителями Запада считается бесспорной по умолчанию, несмотря на демонстративное отсутствие Путина, пишет Das Erste.